De ole School – Ferienwohnungen Hohwacht Ostsee – Aktion “Goldener Herbst”

Hohwacht, Ostsee, im September 2021

Hohwacht war bislang ein Geheimtipp für Ostsee-Urlauber. Die Kombination aus Wald, feinen Stränden und Steilküste zieht Jahr für Jahr viele Urlauber an, die das besondere Flair des kleinen Urlaubsörtchens zu schätzen wissen. Und das nigelnagelneue Ferienquartier “De ole School” bietet ab sofort 30 Ferienwohnungen im perfekten Mix aus Skandi-Chic und modernster Ausstattung. Die größten Einheiten, Loft-Apartments mit Kamin, mehreren Schlafzimmern und ca. 40m2 großer Dachterrasse, bieten komfortabel Platz für 8 Gäste gleichzeitig. Das Motto lautet: “Feels like home – but better”. Die Lage: Wunderschön am Waldrand gelegen! Über einen malerischen Waldweg erreicht man in einer Viertelstunde zu Fuß die Ostsee.

De ole School: 30 Apartments mit Hygge-Feeling an der Ostsee

Alles andere als “old school” stellt sich das Ferienquartier De ole School in Hohwacht an der Ostsee dar! Die Hohwachter Bucht ist ein Teil der Kieler Bucht und liegt in der Nähe von Lütjenburg, nicht weit entfernt von den Ostsee-Hotspots Weißenhaus und Heiligenhafen. Direkt am Ortseingang ist “De Ole School” schon von weitem sichtbares Aushängeschild und der erste Eindruck, wenn man nach Hohwacht kommt”. Wo einst die alte Hohwachter Dorfschule stand, herrscht nun Urlaubsfeeling pur. Zu verdanken ist das Lars Debbert und Holger Gerwin. Lars und Holger realisieren als SEED Projektentwicklung GmbH & Co. KG seit über zehn Jahren Ferienimmobilien im nachhaltigen Holzbau.

Eigentlich sollte De ole School “nur” ein weiteres Projekt sein. Es war aber Liebe auf den ersten Blick. Gemeinsam mit ihren Familien haben sie sich so kurzerhand entschieden, De ole School selbst zu betreiben. Ihr Geheimrezept: eine ordentliche Portion Leidenschaft, Herz und Seele eines Familienbetriebs, reichlich Nachhaltigkeit, eine kräftige Prise moderne Architektur im Holzbau und natürlich neueste Technik. Das Ganze gekonnt vereint mit dem ursprünglichen Charme des ehemaligen Fischerdorfs.

“Wer zu Hause Wert legt auf modernes, nachhaltiges und gleichermaßen funktionales Wohnen, der soll auch an seinem Urlaubsort nicht darauf verzichten sollen”, sagt Holger Gerwin, und: “Wir sehen das Quartier mehr in Richtung “Serviced Apartments” anstatt als reine Ferienwohnungen und bieten von Anfang an ein Rundum-sorglos-Paket: Digitale Logistik/Smart Home inklusive der “Fernbedienung des Urlaubs” über eine Gäste-App und einer Reihe von zubuchbaren Services und Dienstleistungen, die das Leben erleichtern. Und zur Not ist auch immer jemand von uns erreichbar und kann Hilfestellung geben.”

Offene Grundrisse für viel Familienzeit – alles mit viel Liebe zum Detail

Ob in kleiner Runde, mit oder ohne Hund, gemeinsam mit Opa und Oma oder Freunden: Die dreißig Apartments bieten jede Menge Platz für große und kleine Rasselbanden. Außen nordisch robust mit schicker Terrasse, innen mega ausgestattet und soooo hyggelig im hellen Scandi-Chic und coolen Akzenten wie Musterteppichen oder bunten Kissen. Und bei Schietwedder bucht man über die App einfach eine der drei Saunen oder tobt mit den Kids im Multifunktionsraum. Spielplatz, Tischtennisplatte, Waschmaschinen, gesundes Raumklima durch den nachhaltigen Holzbau und autofreie Bereiche vor den Apartments tun ihr Übriges, damit Familien sich hier pudelwohl fühlen.

Lars Debbert, Architekt und Planer des Quartiers “De ole School”, ergänzt: “Durch die Einzelerschließung über Laubengänge ist das Quartier auch pandemie-sicher, wenn die Gemeinschaftsräume und -einrichtungen geschlossen werden (mussten).” Ganz wichtig ist Debbert auch das Thema Nachhaltigkeit: “Beim Bau von “De ole School” wurde auf Materialien gesetzt, die ressourcenschonend oder recycelbar sind. Dabei wird überwiegend mit Holz gearbeitet. Auf diese Weise erreichen wir einen hohen thermischen Komfort bei hoher Energieeffizienz und einer sehr guten CO2-Bilanz.”

Mit dem Bollerwagen quer durch den Wald, ab zum feinen Sandstrand

Und der Ort für all das könnte nicht besser sein! Denn Hohwacht ist nicht so trubelig und überlaufen wie mancher Touristen-Hotspot an der Ostsee, hat aber genug Restaurants, Strände mit Infrastruktur und Sportangebote, dass es mit Kindern nicht mühsam wird. Die Minis packt man am besten einfach in einen Bollerwagen und dann geht es zu Fuß – über den hübschen Waldweg – direkt zum Sandstrand an der Ostsee. Dort heißt es: Schuhe aus, Meeresrauschen genießen, Fischbrötchen kaufen und dann Füße hochlegen im Strandkorb. Wat mutt, datt mutt. Und in der Umgebung warten viele Kulturgüter, Erlebnisbauernhöfe, Binnenseen und mehr auf den Urlauber. Und die Holsteinische Schweiz mit all ihrer atemberaubenden Landschaft – vor allem für ausgedehnte Fahrradtouren. Tolle Tipps gibt es z. B. auf https://www.biz-tv.net/deoleschool-god-01-02 Und die Hansestadt Lübeck mit weiteren Urlaubs- und Kulturangeboten ist auch in weniger als einer Stunde erreicht. Jepp! So geht Ostsee!

Aktion Goldener Herbst

Die meisten der 30 Apartments sind schon fertiggestellt, aber ein paar Wochen dauert es noch, bis wirklich das gesamte Quartier samt Keller, Fahrradboxen, Außenanlagen, Spielplatz, Sauna usw. komplett ist. Die gute Nachricht: Von innen sind die Apartments vollständig ausgestattet und funktionsfähig sowie stylisch und liebevoll eingerichtet. Da aber bis in den Oktober hinein immer wieder noch mal Arbeiter auf dem Gelände unterwegs sind und hin und wieder auch Baustellengeräusche zu hören sind, gibt es bis Ende September noch schöne Rabatte – und auch noch nach den Herbstferien im November und Dezember, je nachdem, für welches Apartment und für welche Aufenthaltsdauer man sich entscheidet. Die gärtnerisch schön gestaltete Anlage (endgültige Fertigstellung im Oktober) nimmt mit der Spielstraße und den regionalen Pflanzen und Apfelbäumen die umgebende Landschaft der Holsteinischen Schweiz und der Naturstrände auf.

Die Holsteinische Schweiz:

Erleben, erholen, entdecken und genießen – und das umgeben von schönster Natur: das ist die Holsteinische Schweiz, nur wenige Kilometer von der Ostsee Schleswig-Holsteins entfernt. Ein Paradies für Wassersportler, Naturliebhaber, Großstadtentschleuniger, Kulturfreunde, Shopping-Queens, Aktiv-Touristen und natürlich Familien. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Zwischen 200 Seen, traumhaften Landschaften, malerischen Schlössern und historischen Städtchen finden Tagesgäste sowie Urlauber ihre ideale Auszeit. Und das mitten in Schleswig-Holstein. Direkt um die Ecke von Lübeck, Kiel und Hamburg.

Weitere Informationen unter https://www.biz-tv.net/deoleschool-god-01-01

Über SEED Projektentwicklung GmbH & Co. KG

SEED realisiert seit 2010 mit kaufmännischem und architektonischem Knowhow hochwertige Wohn-, Hotel- und Ferienimmobilien von 1.000 bis 10.000 m2 in guten und sehr guten Lagen. Wir betätigen uns dabei als Ideengeber, Projekt- und Markenentwickler, Investor, Projektsteuerer und Vermarkter. Unser geografischer Fokus liegt auf dem nördlichen Teil Deutschlands.

Wir entwickeln, planen und bauen großmaßstäblich, bevorzugt im modernen Holzbau, und haben dieses Prinzip über die Jahre immer weiterentwickelt. Wir glauben, dass Immobilienprojekte untrennbar mit dem Thema Nachhaltigkeit verbunden sind. Wir übernehmen mit unseren Bauvorhaben Verantwortung für die Umwelt, für das lokale und soziale Umfeld des Objekts und für die ökonomischen Zielsetzungen der Erwerber. Wir schaffen Wohnraum und Quartiere, die intelligent und sensibel auf klimatische, technologische und gesellschaftliche Entwicklungen reagieren und dazu beitragen, eine gesunde und kommunikative Wohnumgebung auch für kommende Generationen zu schaffen. Immobilienprojekte von SEED sind zukunftssicher in jeglicher Hinsicht.

