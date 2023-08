Deep-Dive: Datenpotenziale voll entfalten

Mit Live-Webinaren vom 12. September bis 26.Oktober 2023 bietet simus systems sechs Gelegenheiten, tiefer in die Software-Lösungen des Spezialisten für Datenmanagement einzutauchen. Die Referenten werden in jeweils 30 bis 60 Minuten über Stammdaten-Optimierung; Projektkosten-Controlling, Kalkulation von CAD-Bauteilen und deren Strukturierung informieren. Dabei erschließen sie das Nutzenpotenzial gepflegter und strukturierter Daten der Produktentwicklung. Hier die Themen und Termine:

Dienstag, 12.09.2023, 10:30-11:30 Optimierung von Stammdaten mit simus classmate

Digitalisierung erfordert eine aufgeräumte Datenbasis als stabiles Fundament für Prozessverbesserungen. Mit simus classmate eröffnet simus systems hierzu zahlreiche Möglichkeiten, die mit erfahrenen Projektleitern in die Praxis umgesetzt werden können. Es wird gezeigt, wie man Dubletten finden und eliminieren, Datensätze konsolidieren und bereinigen und perfekte Strukturen schaffen kann.

Donnerstag, 14.09.2023, 10:30-11:30 Anlage und Pflege von Materialstammdaten mit simus classmate Mit einem geführten Prozess in der Software simus classmate können Unternehmen Fehler und Dubletten in Materialstammdaten verhindern. Das begrenzt Verwaltungsaufwand und senkt die Kosten. Teilnehmer erfahren, wie man Workflows definiert, Zuständigkeiten eindeutig klärt und die Datenqualität langfristig erhält.

Dienstag, 28.09.2023, 10:30-11:30 Projektbegleitende Kostenkontrolle mit COSTPILOT

Wer den Überblick über die Kosten von Entwicklungsprojekten behalten will, findet in COSTPILOT das richtige Werkzeug. Die neue, flexible und extrem performante Lösung zur Kalkulation und Kontrolle von Projektkosten sorgt für Kostentransparenz. Es wird gezeigt, wie man Produktkalkulationen aktuell hält, welche Vorteile sich gegenüber Tabellenkalkulationen ergeben und wie man die Zielkosten sicher erreicht.

Dienstag, 10.10.2023, 10:30-11:30 Bauteile während der Konstruktion kalkulieren

Entscheidungen in Konstruktion und Produktentwicklung sollten nicht ohne Kostenwissen getroffen werden. Mit classmate PLAN berechnet man die Bauteilkosten, bevor sie entstehen. Teilnehmer erfahren, welche Einsparungen dies bringt, welche Parameter die Kalkulation beeinflussen und wie der gesamte Konstruktionsprozess dadurch verbessert wird.

Donnerstag, 26.10.2023, 10:30-11:30 CAD-Bauteilbestände systematisch strukturieren

Eine genaue Strukturierung von CAD-Bauteilen trägt steigert die Wiederverwendungsrate – so spart man wertvolle Zeit in der Produktentwicklung. Hier lernt man Best-Practices zur Klassifizierung kennen und erfährt, wie sich Transparenz im Datenbestand auf den Entwicklungsprozess auswirkt.

Zusätzlich zu diesen Terminen können Interessierte zahlreiche Aufzeichnungen früherer Webinare ansehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Zu weiteren Informationen und dem Anmeldeformular geht es hier: https://www.simus-systems.com/aktuelles/webinare-simus-classmate/

Die 2002 gegründete simus systems GmbH mit Sitz in Karlsruhe ist mit ihrer Produktfamilie simus classmate einer der Marktführer im Bereich automatische Klassifizierung von CAD-Modellen, Datenbereinigung von Massendaten, dem Suchen und Finden vorhandener Daten und der automatischen Kalkulation. Das eigenständige Unternehmen bietet Erfahrungen aus über 300 erfolgreichen Projekten in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Automobilindustrie und Elektrotechnik. Die Produktfamilie simus classmate integriert sich mit führenden 3D CAD- und PLM-Lösungen sowie mit ERP-Systemen wie SAP.

Firmenkontakt

simus systems GmbH

Andrea Sauer

Siemensallee 84

76187 Karlsruhe

+49 (0) 721 83 08 43-0



http://www.simus-systems.com

Pressekontakt

hightech marketing e.k.

Dr. Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

+49 89 / 459 11 58-31

+49 89 459 11 58 11



http://www.hightech.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.