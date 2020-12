DEEP DIVE POWERSHELL Intensivkurs

Remote Event oder Vor-Ort-Schulung

Der für IT-Professionals konzipierte Deep Dive Intensivkurs der IQunit IT GmbH ermöglicht in nur drei Tagen eine intensive Einarbeitung in PowerShell V5.1 und V7.0. Dabei vermitteln Senior-Experten und Freelancer aus dem Konzernumfeld Wissen, das im Beruf wirklich hilft. Die Teilnahme erfolgt entweder im modernen Schulungszentrum in Ulm oder remote. Gebucht werden können aktuell zwei Schulungstermine vom 06. bis 08. April und vom 18. Bis 20. Mai 2021. Die Kosten liegen inklusive Mittagessen, Getränken und Parkgebühren bei 2.450 Euro zzgl. MwSt.

Teilnehmer des PowerShell Deep Dive Intensivkurses benötigen ein umfangreiches IT-Basiswissen. Die mittlere bis hohe Komplexität der Lerninhalte ist nicht für Anfänger geeignet und soll vor allen Systemadministratoren sowie andere IT-Mitarbeiter ansprechen. Neben Grundlagen zur Windows PowerShell werden im Intensivkurs auch tiefergehende Techniken der objektorientierten Skriptingsprache erlernt. Das Ziel des Kurses ist die Vermittlung von Kenntnissen, die es Teilnehmern ermöglichen komplexe PowerShell Skripte für ihr Unternehmen zu erstellen.

Geschult wird bei IQunit ausschließlich in kleinen Gruppen zwischen drei und maximal neun Teilnehmern. Die Arbeit in Kleingruppen und die hohe Kompetenz der Trainer, die diese bereits in Konzernen und KMUs unter Beweis gestellt haben, vermittelt echtes Praxiswissen. Hunderte Seiten Schulungsunterlagen und vermeintliche “Experten” ohne tiefes Fachwissen sucht man hingegen bei IQunit vergebens.

Neben Präsenz-Schulungen, die im Halbkreis vor einem 86-Zoll Monitor im Schulungszentrum der IQunit GmbH in Ulm stattfinden, wird das Deep Dive PowerShell Seminar auch als Onlineschulung angeboten. Die Remote-Teilnehmer werden dabei um ein digitales Whiteboard in die Vor-Ort-Schulung eingebunden. Präsenz- und Remote-Teilnehmer können sich dank MS-Teams und Zoom während der Veranstaltung austauschen. Grundsätzlich spricht dank der großzügigen Räumlichkeiten, die eine Einhaltung der Abstandsregeln zum Kinderspiel machen und der vollumfänglich umgesetzten Schutzmaßnahmen, aber auch nichts gegen eine Teilnahme vor Ort.

Weitere Information zu den Inhalten der Deep Dive PowerShell Schulung und das Anmeldeformular erhalten Sie auf der Kursseite der IQunit IT GmbH.

Die IQunit IT GmbH ist ein Unternehmen für IT-Training und IT-Consulting. Die Firma wurde Anfang 2019 gegründet und besteht aus einem Stab an Senior-Experten/Freiberuflern, sowie ehemaligen freien Mitarbeitern mit Erfahrung im Unternehmensumfeld.

Die IT-Schulungen der IQunit IT GmbH richten sich an Unternehmen und Fachkräfte aus dem IT-Bereich. Vermittelt wird relevantes Know-how zu wichtigen Themen der IT – die Kurse gestalten sich intensiv und praxisnah. So wird das wichtige implizite Praxiswissen in der IT greifbar gemacht und kann durch die strukturierten Inhalte direkt im eigenen Unternehmen aufgegriffen und eingesetzt werden.

