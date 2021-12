DEFENDO Update 7.1-3-5 und DEFENDO Orbiter Update 3.3.2

In diesem Blog Beitrag informieren wir Sie über die Neuerungen und Änderungen der DEFENDO Version 7.1-3-5 und der DEFENDO Orbiter Version 3.3.2.

DEFENDO Update 7.1-3-5

– Überlauf in NSS Kryptographie-Bibliothek:

Die Bibliothek wird von IPsec, OpenVPN, der Intrusion-Prevention und der Administrations-Oberfläche genutzt. Die Sicherheitslücke erlaubt einem nicht authentifizierten Angreifer potentiell die Ausführung von Code.

– Transparenter HTTPS-Proxy über Content-Filter:

Bei deaktivierter SSL-Prüfung wurde bei transparenten HTTPS-Verbindungen fälschlicherweise die IP und nicht der Servername als Ziel der Verbindung genutzt. Sofern die Proxy-Konfiguration HTTPS-Zugriffe auf IP-Adressen verbietet, wurden die Verbindungen abgewiesen. Andernfalls kam es bei aufgebrochenen HTTPS-Verbindungen zu Problemen mit einzelnen Servern, die beim SSL-Verbindungsaufbau auf die Angabe des Servernamens angewiesen sind.

– Aktualisierung des Avira Virenscanners

– Kleinere Bugfixes und Verbesserungen

DEFENDO Orbiter Update 3.3.2

– Überlauf in NSS Kryptographie-Bibliothek:

Die Bibliothek wird von IPsec genutzt. Die Sicherheitslücke erlaubt einem nicht authentifizierten Angreifer potentiell die Ausführung von Code.

– Partition für temporäre Dateien voll:

Eine Logdatei füllte mit der Zeit die Partition für temporäre Dateien, so dass u.a. keine Anmeldung an der Administrations-Oberfläche mehr möglich war bis das Gerät neu gestartet wurde.

Weitere Information rund um den DEFENDO finden Sie hier: https://www.crmpro.de/defendo

Die CRMPRO GmbH in Raubling unterstützen Sie seit 1992 rund um Ihr Immobilienunternehmen mit allen Themen der IT:

– Immobilienmaklersoftware FLOWFACT Performer CRM (CRM Software lokal oder in der Cloud)

– Installation / Schulung / Programmierung von Individuallösungen

– Kompletter Schutz Ihrer Daten mit Linogate DEFENDO Immobilien Internet Security

– HP Netzwerktechnologie (Server / PC / Thinclients / Drucker / Scanner)

– Aktualisierung und Überwachung Ihrer IT

– Cloud Telefonie mit anbindung an Ihrer ImmobilienSoftware

– Revisionssichere eMailArchivierung

– Erstellung von Webseiten für Ihr ImmobilienMaklerbüro

– Datenschutzberatung

Kontakt

CRMPRO GmbH

Markus Ludwig

Bayernstraße 1

83064 Raubling

+49 8031 304280

+49 8031 3042870

markus.ludwig@crmpro.de

https://www.crmpro.de/post/backupassist

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.