Dein Pastell-Farbguide: Diese Pastelltöne passen perfekt zu deinem Typ

Viele denken bei Pastellfarben nur an Farbtöne wie Hellblau oder Rose. Dabei steht das Wort Pastell für alle zarten oder auch blassen Farben und es gibt tatsächlich zu jeder kräftigen Farbe auch einen entsprechenden Pastellton: Rose beispielsweise von Rot, Hellblau von Blau, Apricot von Orange und so weiter, und so weiter …

Color Me Softly

Pastelltöne sind eine softe Farbvariante mit dem edlen Touch. Ein ganz spezielles Understatement für alle, die es zwar elegant lieben, aber in Sachen Farbe nicht so stark auftragen möchten. Pastelltöne passen hervorragend zu Weiß. Die Kombination gibt dem Look einen frischen und zugleich edlen Touch. Ebenfalls perfekt dazu sind Jeans, egal ob Dark Blue oder ausgewaschen. Mit Schwarz, Dunkelblau oder Dunkelgrau kombiniert kennt man Pastelltöne von Business Outfits. Im Privaten wirkt der starke Kontrast oftmals sehr streng. Ein geschmeidiger Gegenpart zu allen Pastelltönen ist helles Grau. Durch den Weißanteil in der Farbe ist der Kontrast: Wärmer als Weiß und schmeichelnder als Schwarz.

Wer gerne farbenfroh unterwegs ist, mixt verschiedene Pastelltöne miteinander. Damit der Look stimmig und farblich ausgewogen wirkt, sollte die ein Drittel zu zwei Drittel Regel beachtet werden. Also beispielsweise zur rosefarbenen Bluse (ein Drittel) eine hellblaue Hose (zwei Drittel). Fashion-Professionals kombinieren Ton in Ton. Auch zu knalligen Farben passt Pastell wunderbar. Auf der sicheren Seite bist du, wenn du im selben Farbton kombinierst: Hellblau zu Blau, Rose zu Rot, Apricot zu Orange usw.

Doch wem steht eigentlich welcher Pastellton?

Viele Farb- und Stilberaterinnen orientieren sich an der Farbtypenlehre. Sie unterscheidet nach Frühling-, Sommer-, Herbst- und Wintertyp. Der individuelle Farbtyp ergibt sich dabei aus der Farbe der Augen, der Haare und dem Hautton. Weiter mit den perfekten Pastelltönen für deinen Typ geht es auf PlusPerfekt.de.

Header-Foto

Fotografin: Janna Christin Rühl

Styling: Suzan Ismailoglou

Make up & Hair: Telma Oliveira Periera

Model: Fine Bauer

Assistenz: Fabian Hattendorf

