Delphix verstärkt Vertriebsteam mit Kai Krickel, RVP Sales EMEA Central and Eastern Europe

München, 11. Mai 2022 – Delphix, Branchenführer im Bereich DevOps-Test Data Management, baut seine Präsenz in EMEA aus und hat seine Sales-Organisation personell und strukturell verstärkt. In der neu geschaffenen Position des Regional Vice President Sales EMEA Central and Eastern Europe übernimmt Kai Krickel künftig die Aufgabe, das amerikanische Softwareunternehmen im europäischen Markt noch stärker positionieren.

Krickel ist Ingenieur des Maschinenbaus und der Produktionsautomatisierung und seit vielen Jahren in der IT-Branche tätig. Nach seinem Studium an der Leibniz Universität in Hannover war er u.a. langjährig bei Parametric Technology Corporation und Medallia in Führungspositionen tätig. Krickel tritt in die Führungsriege von Delphix ein, wo er als RVP Sales Central EMEA and Eastern seinen Fokus auf Projekte zur Digitalen Transformation legt.

Kai Krickel: „Der digitale Wandel bringt für die Unternehmen enorme Herausforderungen mit sich, nicht zuletzt, weil sie mit sehr großen, schutzwürdigen Datenmengen umgehen müssen und in der Folge Anforderungen an das Test-Management in der IT stark gestiegen sind. Hier setzen wir an. Mit einer datenschutzkonformen Automatisierung der Testdatenbereitstellung liefern wir Unternehmen den Schlüssel für eine erfolgreiche, qualitätsgesicherte Digitalisierung – ein solides Fundament für eine zukunftsorientierte Organisation.“

Dank ihrer Lösungen sowie der langjährigen Expertise der Delphix-Mitarbeiter positionieren sich Krickel und sein Team als professioneller Partner für die Wirtschaft. „Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit sind die wichtigsten Merkmale eines modernen, erfolgreichen Business. Jedes Unternehmen ist ein Datenunternehmen und steht vor der Aufgabe, mit einem „Continuous Development“ für die kontinuierliche Weiterentwicklung von Applikationen zu sorgen, um Kundenwünsche zu erfüllen und die eigene Wettbewerbsposition zu stärken. Wir sorgen durch eine automatisierte und vollintegrierte Maskierung, Anonymisierung und Bereitstellung von Daten dafür, dass Unternehmen ihre digitalen Geschäftsprozesse schnell und zuverlässig weiterentwickeln können“, beschreibt Krickel sein Marktverständnis.

Ein Hauptaugenmerk legt er aktuell auf die Finanz- und Versicherungsbranche, wo der Umbruch in vollem Gange ist und etablierte Unternehmen durch digitale Newcomer-Organisationen immer mehr unter Druck geraten. Unternehmen, die große Datenmengen verwalten müssen, profitieren von der Automatisierung der Testdatenbereitstellung und können so ihre digitale Transformation effektiver vorantreiben.

Delphix ist der Branchenführer für DevOps-Testdatenmanagement.

Unternehmen müssen die Bereitstellung ihrer Anwendungen transformieren, haben aber Schwierigkeiten, die richtige Balance zwischen Geschwindigkeit, Datensicherheit und Compliance zu finden. Unsere DevOps Data Platform automatisiert die Datensicherheit und sorgt gleichzeitig für eine schnelle Bereitstellung von Testdaten, um die Anwendungsfreigabe zu beschleunigen. Mit Delphix können Kunden ihre Anwendungen modernisieren, Multi-Cloud einführen, CI/CD umsetzen und ihre Daten doppelt so schnell von Ausfall-Szenarien, beispielsweise durch Ransomware, wiederherstellen.

Führende Unternehmen wie Choice Hotels, BNP Paribas, Stone X, Banco Carrefour, Channel 4 und Michelin nutzen Delphix, um die digitale Transformation zu beschleunigen und ein Zero-Trust-Datenmanagement zu ermöglichen.

