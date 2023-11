Delta präsentiert auf der SPS 2023 in Nürnberg innovative IIoT-Lösungen

Nürnberg, 8. November 2023 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Energie- und Wärmemanagement-Technologien und ein Weltklasse-Anbieter von industriellen Automatisierungslösungen, wird auf der diesjährigen SPS Smart Production Solutions vom 14. bis 16. November 2023 in Nürnberg ausstellen. Unter dem Motto „connecting devices, shaping solutions“ wird Delta Electronics integrierte Hard- und Software Lösungen, die die Zukunft der Industrie 4.0 nachhaltig verändern werden, präsentieren. Zu den wichtigsten Highlights gehören ein robustes IIoT-Gateway, die SPS-basierten Motion Controller AX-5 sowie der VP3000-Antrieb für einen effizienteren Betrieb von Fluidmaschinen.

IIoT-Lösungen für die Industrie 4.0

Delta kündigt umfangreiche Erweiterungen seiner IIoT-Lösung an, die den Anforderungen der sich entwickelnden Industrie 4.0-Landschaft optimal begegnen. Die neuen DOP-HMIs fungieren als DIACloud-Gateways und optimieren den Betrieb, indem sie die Notwendigkeit von VPN-Routern aufheben. Die bevorstehende Veröffentlichung von DIAWeb Designer zielt darauf ab, die Datenvisualisierung in der Cloud zu verbessern und effiziente Entscheidungsprozesse zu erleichtern. Darüber hinaus bietet die Einführung von AS-FFTP01, einer kostengünstigen IIoT-Funktionskarte für AS-SPSen, eine Unterstützung für OPC-UA-Server, MQTT-Client-Konnektivität und ein Node-RED-Dashboard. Diese Entwicklungen spiegeln Deltas Engagement wider, an der Spitze der IIoT-Innovation zu bleiben und die Bedürfnisse der Industrie mit praktikablen Lösungen zu erfüllen.

Die neue Generation der AX-5 PLC-basierten Motion Contollern

Die neue Generation der AX-5-Baureihe mit mehrachsigen Motion Controllern und Slice-Type Remote I/O-Modulen erweitert die Möglichkeiten der AX-5-Baureihe. Mit hochmodernen Multi-Core-Prozessoren sorgt sie für eine schnelle Reaktion und verfügt über vielseitige Schnittstellen. Sie unterstützt mehrere Kommunikationsprotokolle ohne zusätzliche Module und zeichnet sich durch ihre IIoT-Konnektivität aus. Die schlanken, nur 12 mm dicken Remote-I/O-Module sparen bis zu 50 % Platz im Schaltschrank und verfügen über ein benutzerfreundliches Design mit abnehmbaren Steckern sowie einem handlichen DIN-Schienenclip. Die Serie lässt sich nahtlos in die Delta DIADesigner-AX-Software integrieren und ermöglicht somit eine unkomplizierte Handhabung.

Ventilatoren, Pumpen und Kompressoren – VP3000 Drive

Zusätzlich zu den Erweiterungen seiner IIoT-Lösung wird Delta auch den neuen Open-Loop-Standardantrieb VP3000 mit variablem Drehmoment für Ventilatoren-, Pumpen- und Kompressoranwendungen ausstellen. Dieser Antrieb wurde speziell entwickelt, um die Effizienz des Betriebs von Flüssigkeitsmaschinen zu verbessern. Er hat eine hohe Leistungskapazität von bis zu 630 kW und steigert die Produktivität durch eine geringere harmonische Verzerrung (THDi) von bis zu 35 Prozent bei Industriemotoren.

Journalisten sowie Kundinnen und Kunden sind dazu eingeladen, Deltas Innovationen auf der SPS 2023 in Nürnberg zu entdecken. Besuchen Sie Halle 7, Stand 593 und erleben Sie die Zukunft der industriellen Automatisierung aus erster Hand. Erfahren Sie mehr über Deltas innovative Lösungen unter www.delta-emea.com.

Über Delta Electronics:

Delta Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Seit mehr als 50 Jahren fungiert Delta Electronics für zahlreiche Unternehmen als starker Partner. Mit über 200 Standorten auf 5 Kontinenten, bietet Delta ein vielseitiges Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Getreu dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen“ und basierend auf einem ESG-orientierten Geschäftsmodell, verfolgt der Experte für hocheffiziente Leistungselektronik das Ziel, die Entwicklung einer intelligenten Fertigung sowie von nachhaltigen Städten voranzutreiben.

Seit 2011 ist Delta – 12 Jahre in Folge – im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indices (DJSI) gelistet. 2021 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und zum „Supplier Engagement Leader“ für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ernannt.

Weitere Informationen über Delta erhalten Sie unter: www.delta-emea.com

