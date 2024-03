Delta präsentiert seine intelligenten Energielösungen auf der Solar Solutions International 2024

AMSTERDAM, 12. März 2024 – Delta, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Energiemanagement und Anbieter von IoT-basierten intelligenten grünen Lösungen, verkündet seine Teilnahme an der Messe Solar Solutions International 2024, um seine integrierten Energielösungen zu präsentieren. Diese umfassen fortschrittliche Photovoltaik-Wechselrichter (PV), modernste Energiespeichersysteme und wegweisende Elektrofahrzeug-Ladelösungen. Dazu gehören der PV-Wechselrichter M225HV, das vielseitige, auf SKID basierende Energiespeichersystem (ESS), das ultraschlanke 50kW DC Wallbox 50 EV-Ladegerät und die innovative DeltaGrid® EVM EV-Infrastrukturmanagementplattform.

Andreas Hoischen, Senior Director der Geschäftseinheit Photovoltaik-Wechselrichter bei Delta EMEA, kommentiert hierzu: „Auf der Solar Solutions International präsentieren wir mehr als nur Produkte; es handelt sich vielmehr um eine Manifestation unserer Vision für eine nachhaltige Zukunft. Die Integration von PV-Wechselrichtern mit Energiespeichersystemen ist ein entscheidender Schritt zur Steigerung der Energieeffizienz und Autonomie. Diese Synergie stärkt nicht nur die Netzstabilität, sondern erhöht auch den Verbrauch erneuerbarer Energien erheblich, was den dringenden Bedürfnissen des niederländischen Marktes nach zuverlässigen und effizienten Energielösungen entspricht.“

Vincent Lin, Vice President von eMobility & Smart Energy Solution, Delta EMEA, fügt hinzu: „Der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge erfordert innovative Ladeinfrastrukturen, die den derzeitigen und zukünftigen Energieherausforderungen gerecht werden. Die Ausbalancierung des Netzes und die Integration von erneuerbaren Energien sind sofortige Bedürfnisse, die wir auf dem niederländischen Markt sehen. Unsere Messepräsenz betont dieses dringende Bedürfnis, indem sie EV-Ladelösungen mit Energiespeicherung verbindet und einen proaktiven Ansatz für den Marktbedarf an nachhaltigen, effizienten Energielösungen bietet, die auf eine elektrifizierte Zukunft zugeschnitten sind.“

Delta wird eine Reihe intelligenter Energielösungen vorführen:

Neuer M225HV PV-Wechselrichter für Photovoltaikparks

Der M225HV setzt neue Maßstäbe in der Solarindustrie, konzipiert für Photovoltaikparks mit komplexen Grundrissen. Dieser fortschrittliche Wechselrichter liefert hohe Effizienz mit einer Spitzenleistung von 99 Prozent und einer maximalen Wirk-/Scheinleistung von 225 kW/kVA. Der Eingangsspannungsbereich von 500 bis 1500V zusammen mit 8 Maximum Power Point (MPP) Trackern bietet eine große Flexibilität im PV-Systemdesign und unterstützt Spannungen bis zu 1500 Vdc & 800 Vac. Deltas Engagement, die Grenzen der erneuerbaren Energietechnologie zu erweitern, wird durch die Einbeziehung verbesserter Schutzfunktionen – wie dem integrierten Auto DC Trennschalter und dem verbesserten Ertragspotenzial durch die Nutzung von MPP Large Power Design und Global MPP Scanning – unterstrichen. Die neueste Version dieses Wechselrichtermodells bietet Kommunikationsmöglichkeiten über Bluetooth®, RS485 sowie das innovative Power Line Communication (PLC) Modul.

SKID-basiertes Plug-and-Play-Energiespeichersystem (ESS) für kommerzielle und industrielle Anwendungen

Mit Blick auf die kritischen Bedürfnisse des kommerziellen und industriellen Sektors erweist sich Deltas SKID-basiertes ESS als bahnbrechend. Diese Lösung hilft Unternehmen nicht nur dabei ihre Ziele zur Reduzierung von Kohlenstoffemissionen zu erreichen, sondern auch die Stromlieferung zu optimieren. Sie ebnet den Weg für erhebliche Einsparungen bei den Stromrechnungen und erhöhte EV-Ladekapazität oder Einnahmen durch Spitzenkappung und Lastverschiebung, neben der Selbstverbrauchsoptimierung mit Solarenergie. Das skidmontierte Design gewährleistet eine einfache Installation und umfasst ein werkseitig vorkonfiguriertes Leistungsregelungssystem, Batterien, interne Verkabelung, Schaltanlagen und Steuer- und Kommunikationssysteme, bereit für die Integration mit dem optionalen DeltaGrid® Energiemanagementsystem.

Umfassendes Sortiment an EV-Ladelösungen

Delta bietet ein umfassendes Sortiment an EV-Ladelösungen, einschließlich AC-Ladegeräten, DC-Ladegeräten und Ultra-Schnelllademöglichkeiten, die für eine Vielzahl von Umgebungen konzipiert sind – von Wohngebieten und Geschäftsgebäuden bis hin zu Flotten und öffentlichen Ladestationen. Der Höhepunkt auf dieser Ausstellung ist das DC Wallbox 50kW. Mit seinem schlanken, hocheffizienten Design ist dieses Ladegerät nicht nur kompakt, sondern auch leistungsstark und liefert bis zu 50kW Gleichstrom über zwei Ladeanschlüsse. Es ermöglicht das gleichzeitige Laden und ermöglicht es Elektrofahrzeugen, in nur einer Stunde über 200 km Reichweite zu erlangen. Mit einer außergewöhnlichen Ladeeffizienz von 97 Prozent und einem schlanken Profil erweist sich das DC Wallbox 50kW als die ideale Lösung für vielseitige Installationsorte, einschließlich Straßenparkplätze, herkömmliche Parkplätze, Kaufhäuser und Geschäfts- sowie Bürogebäude, neben EV-Flottenladestationen.

DeltaGrid® EVM EV-Lademanagementsystem

An der Spitze des EV-Lademanagements integriert DeltaGrid® EVM künstliche Intelligenz, um die Stabilität und betriebliche Effizienz von EV-Ladestandorten weltweit zu verbessern. Diese innovative Plattform integriert nahtlos Solarenergie und Energiespeicherung und adressiert die Herausforderungen der elektrischen Sicherheit, Abrechnung und des täglichen Managements beim schnellen Ausbau der EV-Ladeinfrastruktur. Mit einem von KI gesteuerten Planungssystem ermöglicht DeltaGrid® EVM bestehenden Gebäuden das Anbieten von Ladediensten ohne umfangreiche Umbauten und kennzeichnet sich als führende Branchenlösung für die Kombination von EV-Ladung mit erneuerbaren Energiequellen zu einer kohärenten Plattform.

Delta lädt Besucher ein, vom 19. bis 21. März am Stand G15 auf der Expo Greater Amsterdam in den Niederlanden diese wegweisenden intelligenten Energielösungen zu entdecken und sich auf den Weg zu einer grüneren Zukunft zu begeben. Weitere Informationen finden Sie unter www.delta-emea.com

Über Delta:

Delta ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Gegründet im Jahr 1971, ist Delta an der Taiwan Stock Exchange unter dem Börsencode 2308 gelistet. Delta bietet ein umfangreiches Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Ziel des Unternehmens ist die Förderung nachhaltiger Städte und smarter Produktionen.

Als ein weltweit angesehenes Unternehmen, mit dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen zu bieten“, nutzt Delta seine Kernkompetenz im Bereich der hocheffizienten Leistungselektronik und sein in ESG (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) integriertes Geschäftsmodell, um wichtige Umweltprobleme wie den Klimawandel anzugehen. Delta betreut seine Kunden über seine Vertriebsstellen, Forschungs- und Entwicklungszentren und Produktionsstätten an fast 200 Standorten auf 5 Kontinenten.

Im Laufe seiner Unternehmensgeschichte hat Delta verschiedene globale Auszeichnungen und Anerkennungen für wirtschaftliche Leistungen, innovative Technologien und für das ESG-Engagement erhalten. Seit 2011 ist Delta in 13 aufeinanderfolgenden Jahren im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indizes gelistet. In den Jahren 2020, 2022 und 2023 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und für seine stetige Weiterentwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette in sechs aufeinanderfolgenden Jahren zum Supplier Engagement Leader ernannt.

Weitere Informationen über Delta finden Sie unter: www.delta-emea.com

