Delta stellt kompaktes IPack65 Outdoor-Gleichrichtersystem für die Stromversorgung von 5G-Standorten vor

Hoofddorp, Niederlande, 29. November 2023 – Delta, ein weltweit führender Anbieter von Stromversorgungs- und Wärmemanagementlösungen, stellt ein neues, kompaktes Gleichrichtersystem für den Außenbereich vor: IPack65, das unter der Delta-Marke „Eltek“ auf den Markt kommt. Mit seinem staub- und wasserdichten Design erreicht das System die Schutzart IP65 und ist mit einem beeindruckenden Wirkungsgrad von 97,7 Prozent darauf ausgelegt, die Versorgung von Telekommunikationssystemen sicherzustellen. Der kompakte Formfaktor der modularen und vielseitigen Lösung ermöglicht eine schnelle Bereitstellung von DC Leistung und eine einfache Integration in intelligent gesteuerte Netzwerke und Cloud-Umgebungen. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Anwendungsflexibilität ist IPack 65 insbesondere für die Stromversorgung von 5G-Antennen sowie weiteren Außenanwendungen im Leistungsbereich von 2-8 kW geeignet.

Andreas Grewing, Vice President, Telecom Power Solutions in der EMEA-Region bei Delta Electronics, erklärt hierzu: „Mit der Einführung und dem Aufbau des 5G-Netzes hat sich die Anzahl der Funkzellen im Telekommunikationsnetz deutlich erhöht. Das spiegelt sich unter anderem auch in einem deutlich erhöhten Bedarf an Stromversorgungen in der Nähe der Antennen wider. Diesen erhöhten Bedarf möchten wir mit dem neu auf den Markt gebrachten speziell entwickelten Outdoor-Gleichrichtersystem IPack65 decken. IPack65 ist nicht nur eine Stromversorgungslösung, sondern viel mehr eine strategische Antwort auf die sich stetig weiterentwickelnden Anforderungen der nächsten Generation von Telekommunikationsnetzen.“

Eine ideale Lösung für 5G-Außenantennensysteme

Kosteneffizient, kompakt sowie auf eine einfache Installation ausgelegt, gewährleistet Deltas neues Gleichrichtersystem eine flexible und effiziente Stromversorgung für die 5G-Technologien und zukünftigen Generationen von Kommunikationsnetzen. Das System besteht aus zwei Modulen mit einer Leistung von je 2 kW. Dank seines modularen Aufbaus, der den Anschluss von bis zu vier Modulen an verschiedenen Positionen ermöglicht, kann das Gleichrichtersystem bedarfsgerecht auf eine maximale Leistung von 48 V und 8 kW erweitert werden. IPack65 ist nach dem IP65-Standard staub- und wasserdicht und speziell für den Außeneinsatz entwickelt. Die niedrigen Betriebskosten sind auf den beeindruckenden Wirkungsgrad von 97,7 Prozent und die effiziente Konvektionskühlung zurückzuführen, womit der Wartungsaufwand deutlich reduziert wird und sich der Einsatz von Lüftern oder Filtern erübrigt. Der Verzicht auf eine aktive Kühlung senkt nicht nur den PUE-Wert des Systems, sondern trägt auch zu einer insgesamt geringeren CO2-Bilanz bei. Ausgestattet mit dem Smartpack S Smart Controller ermöglicht IPack65 eine komfortable Integration in Cloud-basierte und intelligente Netzwerke, mit der Möglichkeit der Fernüberwachung und einer effizienten remote Konfiguration der Stromversorgung.

Flexibilität bei der Anpassung

Zusätzlich zu seinem kompakten Design und dem robusten, geprüften Gehäuse bietet IPack65 eine Reihe konfigurierbaren Funktionen, die auf kundenspezifische Anforderungen zugeschnitten sind. Durch die Unterstützung eines weiteren Einstellungsbereichs von Eingangsspannungen – wie 85-275 VAC oder 85-410 VDC – sowie die Kompatibilität mit 400 VDC oder AC, bietet das System vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Zudem verfügt es über eine Backup-Funktion mit IP65-geprüften Batterien und einem externen Outdoor-Schrank mit Lithium-Ionen-Batterien, welche die Funktionsfähigkeit im Falle eines Stromausfalls aufrechterhalten. Aufgrund des leichten Gehäuses ist das IPack65 ideal für Tower-Installationen geeignet, die mit einer unterbrechungsfreien 400-V-DC-Versorgung ausgestattet sind. Zu den ergänzenden Merkmalen gehören der Überspannungsschutz, zwei Sicherungstrennschalter für die Batterieverteilung sowie 15 Sicherungstrennschalter für die Lastverteilung, die individuell angepasst werden können. Eine einfache Verdrahtung wird durch eine Eingangsklemmleiste realisiert, während eine von unten sichtbare LED-Anzeige dem Servicepersonal vor Ort klare Informationen über den Systemstatus liefert.

IPack65 ist ab dem 29. November 2023 weltweit erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter:

https://www.eltek.com/insights/IP65/

Über Delta Electronics:

Delta Electronics ist ein weltweit führender Anbieter von Schaltnetzteilen und Wärmemanagementprodukten. Seit mehr als 50 Jahren fungiert Delta Electronics für zahlreiche Unternehmen als starker Partner. Mit über 200 Standorten auf 5 Kontinenten, bietet Delta ein vielseitiges Portfolio an intelligenten energiesparenden Systemen und Lösungen in den Bereichen Industrieautomatisierung, Gebäudeautomatisierung, Telekommunikationsstromversorgung, Rechenzentrumsinfrastruktur, EV-Ladetechnik, erneuerbare Energien, Energiespeicherung und Displays. Getreu dem Leitbild „innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für ein besseres Morgen“ und basierend auf einem ESG-orientierten Geschäftsmodell, verfolgt der Experte für hocheffiziente Leistungselektronik das Ziel, die Entwicklung einer intelligenten Fertigung sowie von nachhaltigen Städten voranzutreiben.

Seit 2011 ist Delta – 12 Jahre in Folge – im DJSI World Index der Dow Jones Sustainability™ Indices (DJSI) gelistet. 2021 wurde Delta außerdem vom Carbon Disclosure Project (CDP) mit einem Leadership-Level-Rating für seinen substanziellen Beitrag zu den Themen Klimawandel und Wassersicherheit ausgezeichnet und zum „Supplier Engagement Leader“ für seine kontinuierliche Entwicklung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette ernannt.

Weitere Informationen über Delta erhalten Sie unter: www.delta-emea.com

