Dem Hund Trockenbarf als Alternative dauerhaft füttern?

Trockenbarf enthält als Alleinfuttermittel alle wichtigen Nährstoffe in optimaler Kombination

Kann man dem Hund Trockenbarf dauerhaft füttern?

Ist Trockenbarf die vollwertige Alternative zu normalem Barfen oder zu klassischem Trockenfutter für Hunde? Gleich vorab, ja, Trockenbarf Hundefutter kann man dauerhaft füttern, wenn es als Alleinfuttermittel ausgewiesen ist. Trockenbarf Alleinfuttermittel enthalten alle Nährstoffe, die der Hund täglich braucht. Weitere Barf-Zusätze sind nicht notwendig. Damit ist eine dauerhafte und gesunde Ernährung des Hundes möglich, nicht nur im Urlaub.

Wichtig bei einer dauerhaften Fütterung mit Trockenbarf ist, dass die Rezeptur alle für die gesunde Ernährung wichtigen Bestandteile ausgewogen enthält. Auch der Protein-Energie-Quotient (PEQ), also das Verhältnis von Rohprotein zu Fett (Energieträger) sollte passen. Qualitativ hochwertige Trockenbarf Hundefutter deklarieren deshalb die Inhaltsstoffe zu 100%. Aber Vorsicht, Prozentangaben in Klammern beziehen sich nicht zwingend auf den Gesamtanteil im Futter. Die Zahl könnte sich dann auch auf die Beschaffenheit der Zutat beziehen.

Empfehlenswert ist auch die Kombination von Trockenbarf und Trockenbarf-Snacks zur dauerhaften Fütterung.

Grundsätzlich sollte man bei der dauerhaften Fütterung mit nur einem Hundefutter darauf achten, dass dieses Futter keine unnötigen Zusatzstoffe enthält. Konventionelle Hundefutter enthalten oft Konservierungsstoffe, Füllstoffe und/oder produktionsbedingte Hilfsstoffe. Auch Trockenbarf Hundefutter (anderer Hersteller) können zur Konservierung zum Beispiel das von einigen Experten kritisch gesehene künstlich hergestelltes Vitamine C enthalten.

Naturalis Trockenbarf Hundefutter enthält keinerlei künstliche Zusätze und ist als Alleinfuttermittel zur dauerhaften Fütterung sehr gut geeignet.

Naturalis bietet mit Trockenbarf das biologisch artgerechte Alleinfuttermittel für Hunde ohne jegliche Zusatzstoffe, getreidefrei, glutenfrei, sojafrei. Das Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter wird zubereitet aus 80 % frischem Fleisch, Muskelfleisch, Innereien, Knochen, 20 % frischem Obst, Gemüse und einer Anreicherung aus Gewürzen und Kräutern als natürliches Konservierungsmittel. Naturalis Smart BARF ist ein Hundefutter, das nativ alle essentiellen Nährstoffe wie Eiweiß, Fett, Fettsäuren, Vitamine und Mineralstoffe enthält, die unsere Hunde täglich brauchen. Dank seiner Inhaltsstoffe aus sorgfältig ausgewählten Naturprodukten in Lebensmittelqualität ist es für alle Hunderassen geeignet, einschließlich Hunden mit sensiblem Verdauungssystem und energischen, aktiven Hunden. Naturalis BARF Hundefutter ist reich an Antioxidantien. Naturalis Barf ist ein hypoallergenes Hundefutter mit allen wichtigen Nährstoffen für eine umfassend gesunde Ernährung von Hunden. Naturalis Smart 80 Trockenbarf Hundefutter entspricht ca. der 4-fachen Menge eines vergleichbaren nassen/frischen Barf Hundefutters. Damit ist Naturalis Smart 80 bei gleichem Nährwert nicht nur praktischer, sondern in der Regel auch wesentlich preiswerter als klassisches BARF Futter.

