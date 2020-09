Den richtigen Hotelimmobilienmakler finden!

Sie suchen einen Hotelimmobilienmakler, weil Sie Ihr Hotel verkaufen oder Ihr Hotel verpachten möchten? Der Hotelmakler QUIN Investment zeigt Ihnen was Sie beachten müssen.

Der Verkauf einer Hotelimmobilie ist sehr komplex und nicht annähernd mit dem Verkauf einer Wohnimmobilie zu vergleichen. Wenn Sie also ein Hotel zu verkaufen haben oder Ihr Hotel verpachten möchten, sollten Sie sich ausgewiesene Experten, am besten einen kompetenten Hotelimmobilien Makler an Ihre Seite holen.

Bei diesem Thema stellen sich vor allem zwei wichtige Fragen.

Weshalb benötige ich überhaupt einen Hotelmakler?

Wer ist denn nun der richtige Hotelimmobilienmakler?

Ein Hotelverkauf oder eine -Verpachtung wird aus den verschiedensten Gründen relevant. Sei es eine ungeklärte Nachfolgeregelung, finanzielle Engpässe, eine Krankheit oder man plant einfach sein Lebenswerk zu “vergolden”.

Ein professioneller Hotelimmobilienmakler, wie QUIN Investment, erläutert Ihnen den gesamten Prozess von A-Z und hilft Ihnen schwerwiegende und kostspielige Fehler beim Verkauf zu vermeiden:

Sympathie, Vertrauen, Diskretion:

Zu Beginn ist vor allem die Chemie zwischen dem Verkäufer und dem Hotelimmobilienmakler von hoher Bedeutung. Eine Grundsympathie und ein beiderseitiges Vertrauen zwischen den Parteien herrschen. Schließlich arbeitet man die nächsten Monate eng zusammen, wobei eine gute Kommunikation, Vertrauen und Transparenz sehr wichtig sind.

Auch das Thema Diskretion ist vor allem für Sie als Hoteleigentümer elementar. Wir von QUIN Investment garantieren Ihnen, dass vertrauliche Unterlagen oder Informationen niemals an unbefugte Dritte weitergegeben werden. Zusätzlich beraten wir Sie im Detail, wie Sie intern ebenfalls Diskretion bewahren und ab wann der richtige Zeitpunkt ist Ihre Mitarbeiter zu informieren. Um einen laufenden Hotelbetrieb nicht zu gefährden, gibt es hier wichtige Punkte zu beachten.

Marktpreiseinschätzung (Bewertung einer Hotelimmobilie):

Wie viel ist denn nun Ihr Hotel wert? Ein professioneller Hotelimmobilien Makler erlebt tagtäglich das Marktgeschehen und ist in der Lage Ihnen einen realistischen Kaufpreis in der jeweiligen Marktsituation zu nennen. Auch hier kommt es oft zu Fehlern, wenn der Eigentümer mit überzogenen Kaufpreisvorstellungen an den Markt geht. Damit wird es unwahrscheinlich einen Verkauf zu realisieren und da das Objekt sehr lange am Markt ist, wird es auch irgendwann “verbrannt”.

Vermarktungsprozess:

Im Vermarktungsprozess passieren ohne Unterstützung eines Hotelimmobilienmaklers die größten Fehler. Wer ist meine Zielgruppe? Wie erreiche ich diese? Wer plant in der aktuellen Marktphase überhaupt Hotelimmobilien zu kaufen? Macht eine anonymisierte Vermarktung Sinn oder doch ein Prozess mit öffentlichen Online-Anzeigen? Wie verhandele ich richtig? Was muss ich vor und während einer Hotelbesichtigung beachten? Woher weiß ich ob die Interessenten seriös sind?

Wie Sie sehen ist dies nur ein kleiner Auszug der möglichen Stolpersteine. Der Hotelimmobilienmakler QUIN Investment analysiert mit Ihnen Ihre Situation und weiß genau wann welche Aktionen bei der Hotelvermittlung sinnvoll sind.

Psychologie & Verhandlung:

Für die meisten Hoteliers die auf der Suche nach jemanden sind der Hotelimmobilien kaufen oder Hotels pachten möchte, ist dies eine hoch emotionale Angelegenheit. Die letzten Jahre oder Jahrzehnte hat man das Hotel mit Liebe, viel Arbeit und Leidenschaft geführt. Da ist es gut, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der die Situation von außerhalb neutraler betrachten kann. Stress, zu viele Emotionen oder Überreaktionen sind selten gute Begleiter einer Verhandlung. Hier wirkt der Hotelmakler QUIN Investment als Mediator zwischen den Parteien und als ausgewiesener Verhandlungsexperte. Verlassen Sie sich auf die Expertise von Fachleuten, bevor Verhandlungen möglicherweise in die falsche Richtung steuern.

Wer ist denn nun der richtige Hotelimmobilienmakler?

Netzwerk:

Der geeignete Hotelimmobilien Makler sollte sich im Idealfall nur auf den Bereich Hotelimmobilien spezialisieren. Dies ist ein Zeichen dafür, dass er voll und ganz im Thema ist und den Hotelmarkt genauestens kennt. Wir von QUIN Investment haben Kontakte zu über 200 nationalen und internationalen Top-Hotelbetreibern.

Das diversifizierte Netzwerk besteht aus Privathoteliers, Immobilienfonds, Family Offices, Private Equity Firmen, Projektentwicklern, vermögenden Privatpersonen, Banken und vielen mehr.

Know How:

Unabdingbar für einen erfolgreichen Verkauf oder eine Verpachtung Ihres Hotels ist die Fachkenntnis des Hotelvermittlers. Auch in den Verhandlungen muss dieser dem Kunden darlegen wie der Kaufpreis zustande kommt und warum Ihr Hotel den Kaufpreis rechtfertigt. Zahlreiche weitere Zusammenhänge und Fachbegriffe rund um das Thema Hoteltransaktion sind für einen ausgewiesenen Fachmakler ein Muss.

Erfahrung:

Der Hotelimmobilienmarkt mit seinen verschiedenen Marktteilnehmern ist sehr fragmentiert. Vom Privathotelier der ein Hotel pachten oder kaufen möchte bis zum Privatier der ein Hotel als Kapitalanlage erwerben möchte. Dieses Netzwerk und vor allem die Erfahrung wie man sich richtig auf dem Hotelimmobilienmarkt bewegt, muss man sich über Jahre hinweg aufbauen.

Die geschäftsführenden Gesellschafter von QUIN Investment, Stephan Brüning und Jebo Samuels blicken zusammen auf über 10 Jahre Hotelinvestment- und auf über 23 Jahre Gewerbe- und Wohnimmobilienerfahrung zurück und sind somit bestens aufgestellt Sie zu unterstützen.

Wie Sie sehen gibt es die unterschiedlichsten Punkte zu beachten, wenn Sie einen Hotelimmobilienmakler suchen.

QUIN Investment kann Sie bei all diesen Themen umfassend beraten und begleiten.

Der Hotelimmobilienmakler QUIN Investment ist auf den Verkauf und die Verpachtung von Hotelimmobilien in ganz Deutschland spezialisiert. Egal ob es sich um Stadt- oder Ferienhotellerie handelt. Wir vermitteln Bestandshotels, ebenso wie Hotelprojektentwicklungen.

Weitere Informationen auf: Den richtigen Hotelimmobilienmakler finden!

Über die QUIN Real Estate Investment GmbH:

-Der Hotelmakler QUIN Investment ist auf den Verkauf und die Verpachtung von Hotelimmobilien in ganz Deutschland spezialisiert. Egal ob es sich um Stadt- oder Ferienhotellerie handelt. Wir vermitteln Bestandshotels, ebenso wie Hotelprojektentwicklungen.

-Die geschäftsführenden Gesellschafter Stephan Brüning und Jebo Samuels blicken zusammen auf über 10 Jahre Hotelinvestment- und auf über 23 Jahre Gewerbe- und Wohnimmobilienerfahrung zurück

-Kontakte zu über 200 nationalen und internationalen Top-Hotelbetreibern

-Diversifiziertes Netzwerk bestehend aus Immobilienfonds, Family Offices, Private Equity Firmen, Projektentwicklern, vermögenden Privatpersonen, Banken und vielen mehr

-Effiziente und individuelle Vermarktung Ihrer Hotelimmobilie

-Klare und direkte Kommunikation mit allen Gesprächspartnern

Firmenkontakt

QUIN Investment

Jebo Samuels

Quedlinburger Str. 47

10589 Berlin

+49 – 30 – 54 9092 54 – 0

info@quininvestment.com

https://quininvestment.com

Pressekontakt

QUIN Investment

Stephan Brüning

Quedlinburger Str. 47

10589 Berlin

+49 – 30 – 54 9092 54 – 0

info@quininvestment.com

http://www.quininvestment.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.