Den Traum der Selbstständigkeit verwirklichen

In nur 4 Wochen das 1×1 der Existenzgründung lernen

Eine gute Geschäftsidee ist die Basis einer Existenzgründung. Sorgfältige Vorbereitung, genaue Planung und unternehmerisches Know-How die Werkzeuge. Eine Existenzgründung ist kein leichtes Unterfangen. Deshalb hat die Full Service Agentur Webgalaxie und Krüger Systemhaus GmbH in Kooperation mit der AWU Management und Innovation GmbH einen kompakten Onlinekurs entwickelt, der optimal auf die unternehmerischen Tätigkeiten im Zuge einer Selbstständigkeit vorbereitet.

Was haben das Schuhimperium Zalando, das Tech-Unternehmen Apple und IT-Gigant Google gemeinsam? Alle Unternehmen sind in einer Garage entstanden und gelten heute als Weltmarkt-bestimmende Marken. Sicherlich hätten sich die Geschäftsführer damals nicht erträumen können, dass Sie im Jahre 2021 zu den wichtigsten Global Playern gehören. Denn: Aller Anfang ist schwer. Doch Zalando, Apple und Google haben den gesellschaftlichen Wandel, begünstigt durch den damaligen Internet-Boom, für sich genutzt. Wer den Zeitgeist trifft, von gesellschaftlichen Umbrüchen partizipiert und Chancen, insbesondere in schwierigen Zeiten ergreift, wird mit Erfolg belohnt.

Die Vorteile einer Existenzgründung liegen auf der Hand: Selbstverwirklichung, freie Zeiteinteilung und Unabhängigkeit. Dem gegenüber stehen die gewisse Risiken und Stolpersteine, die insbesondere zu Beginn einer Existenzgründung bedacht werden sollten. Eine Existenzgründung ist an bestimmte Gesetze und Vorschriften geknüpft, die Geschäftsführer und Selbstständige kennen müssen. Darüber hinaus braucht es betriebswirtschaftliche und kaufmännische Kenntnisse, um Fehler zu vermeiden, Ressourcen optimal auszuschöpfen und das eigene Unternehmen auch auf langfristiger Sicht am Markt zu festigen.

Mit dem Existenzgründungs-Onlinekurs lernen Sie in 4 Wochen, wie Sie Ihr eigenes Unternehmen auf die Beine stellen. Nach einem Einführungsseminar zu Beginn des Kurses erhalten Sie in einer wöchentlichen Live-Onlinevorlesung im Umfang von ca. 3 Stunden einen allumfassenden Überblick über die Grundlagen einer Existenzgründung, dem Thema Businessplan, Rechnungswesen & Controlling sowie den Bereichen Marketing und Mitarbeiterführung. Die Gesamtkosten des Kurses belaufen sich auf 199€. Für maximale Flexibilität können die Module auch einzeln gebucht werden. Zudem stehen die erfahrenen Fachdozenten den Teilnehmern auch persönlich bei Ihrem geschäftlichen Vorhaben begleitend zur Seite.

Nach der Sommerpause beginnt der Kurs bereits am 23.08.2021. Die Plätze sind begrenzt. Mehr Informationen und die Möglichkeit der Buchung finden Sie auf www.existenzgruendung.top



Die Full Service Agentur Webgalaxie & Krüger Systemhaus GmbH betreut seit vielen Jahren Kunden unterschiedlichster Branchen in den Bereichen Markenaufbau, Unternehmensberatung, Webseitenprogrammierung, Shop-Erstellung, Design und Marketing.

Das Unternehmen befindet sich in Markranstädt bei Leipzig.

