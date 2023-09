Denkmalschutzimmobilie als clevere Investition

Entwicklung am Immobilienmarkt als Chance für Immobilienkäufer und -verkäufer

Trotz Anstieg der Bauzinsen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, eine Immobilie zu kaufen oder zu verkaufen. Besonders Denkmalschutzimmobilien erweisen sich als clevere Investition. Sie verkörpern historische Präsenz und kulturelles Erbe – darüber hinaus sind mit den Immobilien voller Charme aber auch handfeste Vorteile verbunden. Die IAM Deutschland unterstützt Interessenten bei der Umsetzung.

Die IAM berät zu Denkmalschutzimmobilien und Immobiliengeschäften jeder Art

Steigende Bauzinsen bei leicht sinkenden Immobilienpreisen in einigen Regionen haben am Immobilienmarkt zu Verunsicherungen geführt. Gewerbliche und private Käufer halten sich mitunter zurück, auch Verkäufer wollen zunächst häufig abwarten, wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln. Dabei ist jetzt ein guter Moment für einen Immobilienverkauf. Denn im Vergleich zu früheren Zeitpunkten verhält sich die Zinslage noch moderat, die weitere Entwicklung ist aktuell nicht abzusehen.

Der Bedarf an Wohnimmobilien bleibt jedoch ungebrochen, dazu trägt nach Expertenmeinung auch der anhaltende Zuzug bei. Hinzu kommt, dass der Preisanstieg im Bausektor den Immobilienneubau ausgebremst hat, wodurch gerade Bestandsimmobilien an Attraktivität gewinnen. Deshalb rücken auch Denkmalschutzimmobilien derzeit stark in den Fokus. Käufer profitieren hier von vielerlei Vorzügen:

-begehrte Lage in meist historischen Ortskernen

-Steuervorteile dank staatlicher Förderprogramme und erheblicher Abschreibungsmöglichkeiten

-Wertsteigerung, von der bei historischen Gebäuden, gerade in guter innerstädtischer Lage, auszugehen ist

-Nachhaltigkeit durch Revitalisierung von Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen

-starke Nachfrage bei Käufern und Mietern, die den Reiz historischer Gebäude schätzen

-stabile Mieteinnahmen durch gleichbleibende Nachfrage am Mietmarkt

Die Vorzüge, die von den unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden ausgeht, kommen auch den derzeitigen Eigentümern entgegen, die mit dem Verkauf liebäugeln.

Fachkundige Unterstützung für Immobilienkäufer und -verkäufer

Sowohl für Verkäufer als auch für Käufer gibt es bei Wohnimmobilien mit Geschichte zahlreiche Aspekte zu beachten. Die Immobilien & Allfinanz Management GmbH, kurz IAM, hat im Bereich Denkmalschutzimmobilien eine große Expertise vorzuweisen und hilft Interessenten durch ihr umfassendes Fachwissen auf diesem Gebiet weiter.

Als Makler in Hanau und Umgebung ist die IAM vor allem im Rhein-Main-Gebiet tätig, auch in Frankfurt am Main, wo in den letzten Jahren immer neue Preisrekorde bei Immobilien erzielt wurden. Das dynamische Unternehmen unterstützt sowohl Käufer als auch Verkäufer und führt sie erfolgreich durch das geplante Immobiliengeschäft. Interessenten erhalten dabei einen Rundum-Service – nicht nur für Denkmalschutzimmobilien, sondern für jede Art von Objekt.

Von einer ersten unverbindlichen Immobilienbewertung bis zur Verkaufsverhandlung steht die IAM Kaufinteressenten sowie verkaufswilligen Eigentümern an der Seite und berät sie umfassend zu allen aufkommenden Fragen. Selbst bei der Finanzierung profitieren Kaufinteressenten von der Zusammenarbeit – hier kann das dynamische Unternehmen auf langjährige und vertraute Kooperationspartner zurückgreifen.

Des Weiteren verfügt die IAM über viel Erfahrung in der Projektentwicklung und begleitet so die Projekte ihrer Kunden von Anfang an. Durch die jahrlange Praxis gelingt es dem Unternehmen gerade in diesen turbulenten Zeiten, die Immobilienprojekte ihrer Kunden zum Erfolg zu führen. Auch die Entscheidung über eine mögliche Sanierung oder Renovierung bei Bestandsimmobilien sowie die Planung ihrer Durchführung gehört zum Portfolio. Käufer und Verkäufer von Immobilien, die unter Denkmalschutz stehen, profitieren hier vor allem vom Know-how der IAM, weil bei den historischen Gebäuden die Auflagen besonders hoch sind. Die Zusammenarbeit mit der IAM sichert Interessenten die Einhaltung aller Anforderungen.

Die IAM als Full-Service-Dienstleister für Immobilien

Die IAM GmbH steht für Immobilien & Allfinanz Management und bietet ihren Kunden in Hanau und Umgebung einen professionellen Rundum-Service für Immobiliengeschäfte jeder Art. Weitere Informationen über die IAM und ihre Leistungen erhalten Sie unter https://iam-deutschland.de/unternehmen/ oder telefonisch unter der Nummer 06181/1898510.

