Der Auvesta CUBE Tarif erneut unter den besten Gold-Sparplänen Deutschlands!

Mit dem Auvesta Goldsparplan regelmäßig in Edelmetalle investieren

Bereits Mitte April 2021 gab es bei der Auvesta Edelmetalle AG, wie mittlerweile fast jedes Jahr, Anlass zur Freude. Der Auvesta CUBE Gold-Sparplan wurde erneut von Focus Money als einer der besten Edelmetall-Sparpläne Deutschlands bestätigt!

Damit zählt die Auvesta Edelmetalle AG, kurz “Auvesta”, zu einem der führenden Edelmetallanbieter in Deutschland. Das Konzept von Auvesta-Sparplänen ist, dass Anleger den Vorteil von regelmäßigem Investieren (“Cost-Average”) für ihren Vermögensaufbau nutzen. Neben dem Verkauf von physischen Edelmetallen, kann die Auvesta von Kunden beauftragt werden, die gekauften Edelmetalle bei Sicherheitsfirmen (z.B. Brinks, Loomis) in Zollfreilagern einzulagern.

“Diese Zertifizierung zeigt uns, unseren Kunden und unseren Vertriebspartnern, dass die Sparpläne der Auvesta nicht nur die hohen Bedürfnisse unserer Kunden berücksichtigen, sondern auch höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Der CUBE Sparplan, als einer der besten Edelmetall-Sparpläne Deutschlands, kombiniert hohe Sicherheit Ansprüche mit maximaler Flexibilität und besten Konditionen.”, so Dr. Franz Hölzl, Vorstand der Auvesta.

“Neben den wahrscheinlich besten Lager- und Auslieferungskonditionen auf dem deutschen Markt ermöglicht der CUBE Gold-Sparplan maximale Flexibilität für unsere Kunden.”So könnten Kunden jederzeit zum tagesaktuellen Preis Edelmetalle kaufen, aber auch der Verkauf von Metallen sei cent-genau möglich.

“Veränderung gehört zum Leben, und deshalb bieten wir unseren Kunden einen Gold-Sparplan, der sich jederzeit ans Leben anpassen lässt: individuelle Anpassung der Sparrate, keine Kaufverpflichtung, keine Mindestlaufzeit.”, erklärt Dr. Hölzl.

Was für viele Edelmetall-Anleger zusätzlich interessant sein dürfte, ist die sogenannte Switch-Funktion, mit der CUBE Kunden ohne zusätzliche Gebühren Edelmetalle tauschen können. Das kann für strategische Anleger dann interessant sein, wenn sie die Aufteilung ihrer Edelmetalle im Laufe der Zeit verändern wollen. Dr. Franz Hölzl erläutert den strategischen Anleger-Vorteil im Folgenden:

“Kunden können ihren physischen Edelmetall-Bestand im Laufe der Zeit aufbauen, ohne zusätzliches Geld in die Hand nehmen zu müssen. Dabei nutzen bereits viele Auvesta Kunden die sogenannte Gold-Silber-Ratio als Tauschsignal für sich. Konkret bedeutet dies, dass Kunden in gewissen Marktphasen den Großteil Ihrer Metalle in Gold tauschen, in anderen Marktphasen in Silber tauschen. Durch die richtige Aufteilung der Edelmetalle, nutzen Kunden so relative Preisunterschiede zu ihrem Vorteil aus!”

Laut Dr. Hölzl ist diese Strategie unter Auvesta-Anlegern extrem beliebt, denn sie sei erstens sehr einfach umzusetzen und erhöhe die Chance auf Wertsteigerungen bei Edelmetallen überproportional. Ein Zollfreilager und beste Konditionen sind für diese Strategie aber unerlässlich. Denn ohne Zollfreilager würde die Umsatzsteuer auf Silber beim Tauschen anfallen.

Wichtige Information für Anleger: Im Zollfreilager wird die Umsatzsteuer gestundet – solange sich die Ware im Lager befindet. Bei Weißmetallen (Silber, Platin, Palladium) fällt also im Lager keine Umsatzsteuer an, erst ab Auslieferung.

Für die Umsetzung der Strategie können sich Kunden an ihren Vertriebspartner oder die Auvesta direkt wenden.

Mehr Informationen zum CUBE Sparplan finden Anleger unter https://www.auvesta-cube.com

Wieder einmal zeigt die Auvesta also, dass sie als Partner für Edelmetalle nicht nur mit höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards überzeugt, sondern Kunden auch unterstützt mit Sparplan-Funktionen, die zu mehr Sicherheit und Flexibilität führen.Ein Edelmetall-Anbieter der die Zeichen der Zeit verstanden hat

Seit 2009 ist Auvesta auf den An- und Verkauf und die Lagerung von physischem Gold, Silber, Platin und Palladium spezialisiert. Auvesta ist ein international operierendes Unternehmen und einer der führenden Anbieter von Edelmetallen, als Barren und Münzen.

