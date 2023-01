Der B. A. Sport- und Bewegungstherapie an der DHfPG

Jetzt noch anmelden und im Sommer starten!

Zum Sommersemester 2023 fällt der Startschuss für den neuen dualen Bachelor-Studiengang Sport- und Bewegungstherapie an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG). Studieninteressierte sollten sich also jetzt noch anmelden, um unter den ersten Teilnehmenden des B. A.-Studiums zu sein, das in Kooperation mit dem Deutschen Verband für Gesundheitssport und Sporttherapie e. V. (DVGS) entwickelt wurde!

Was lernen die Studierenden?

Die Studiengangsteilnehmenden werden zu Bewegungsfachkräften ausgebildet, die Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Gesunderhaltung sowie komplexe biopsychosoziale Interventionen mit Patientinnen und Patienten in der ambulanten oder stationären Rehabilitation entwickeln und umsetzen. Gleichzeitig sind sie in der Lage, abrechnungsfähige Bewegungsangebote in der Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention durchzuführen. Weitere Einsatzfelder können beispielsweise Fitnessstudios, Physiotherapiepraxen oder medizinische Versorgungszentren sein.

Praxisnah: das duale Bachelor-Studium an der DHfPG

Im Rahmen des dualen Bachelor-Studiengangs ist zusätzlich zum Studium an der Hochschule eine Tätigkeit in einem Unternehmen fester Bestandteil des Studiums. Das bedeutet, die Studierenden sind während ihrer Studienzeit in einem Unternehmen angestellt und erhalten eine Vergütung auf der Basis eines Azubigehaltes.

Sie haben Fragen zum dualen Studiengang Bachelor of Arts Sport- und Bewegungstherapie?



Kontaktieren Sie uns gerne!

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum „Bachelor of Arts“ in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung, Gesundheitsmanagement sowie Sport- und Bewegungstherapie, zum „Bachelor of Science“ Sport/Gesundheitsinformatik, zum „Master of Arts“ in den Studiengängen Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum „Master of Business Administration“ Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das spezielle duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen, die digital und/oder an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich) absolviert werden können. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 80 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

Kontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Nadine Bard

Hermann-Neuberger-Sportschule 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-220

presse@dhfpg.de

http://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.