Der Baby- und Kleinkind-Fachmarkt BabyOne zieht in der zweiten Jahreshälfte 2023 in das Shoppingerlebnis Center Loop5

Damit wird BabyOne Teil des zukünftigen Retailtainmentkonzepts. JLL hat den Center-Eigentümer beraten und die Anmietung vermittelt.

BabyOne ist seit fast zwei Jahrzehnten in Weiterstadt als kompetenter Fachmarkt für Baby- und Kleinkindausstattung bekannt und wird von den langjährigen BabyOne- Franchisenehmern Nicole Bacher-Unterhauser und Michael Unterhauser geführt. Mit dem Umzug im Herbst 2023 in das Loop5 eröffnen die Franchisenehmer eine Verkaufsfläche mit neuem und modernem Ladenbau. Das Konzept zeichnet sich durch eine klare Formensprache aus und ist filigran und leicht. Auf diese Weise tritt die Ware in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und bietet den Kund:innen noch mehr Inspiration. Auf rund 1.500 Quadratmetern Verkaufsfläche finden werdende Eltern und junge Familien eine große Auswahl rund um Kinderwagen, Kindersitze, Heimtextilien, Baby- und Kindermode sowie Möbel. „Mit dem neuen Standort im Loop5 bieten wir unseren Kund:innen ein noch besseres Einkaufserlebnis und eine gute Orientierung für die Baby- und Kinderausstattung. Durch den Umbau entsteht eine moderne und attraktive Verkaufsfläche, auf der sich unsere Kund:innen sicher sehr wohlfühlen werden. Ein toller Mehrwert ist das große überdachte Parkhaus, das ein wetterunabhängiges Einladen der Einkäufe und das Ausprobieren von Kindersitzen ermöglicht. Wir freuen uns auf die Eröffnung im Herbst und garantieren selbstverständlich auch am neuen Standort eine persönliche Beratung und die BabyOne Services“, erzählt Nicole Bacher-Unterhauser.

Werdende Eltern und Familien können sich auf besondere Highlights, wie zum Beispiel eine Kinderwagen-Teststrecke, Ruhezonen und einen exklusiven Stokke- Shop freuen. Bis zur großen Neueröffnung im Herbst plant das Loop5 in Zusammenarbeit mit BabyOne besondere Aktionen: So können sich werdende Eltern und Familien zum Beispiel auf Gutscheine und Verlosungen über die Loop5 Social Media Kanäle freuen.

Shopping- und Erlebniswelt Loop5

Seit der Eröffnung im Jahr 2009 ist das LOOP5 eines der größten und attraktivsten Einkaufsziele in der Rhein-Main-Region. Besucher überzeugt das Center mit seinen vielen Shops, Restaurants und Cafes, spannenden Events und 3.000 kostenlosen Parkplätzen. Um die Stärken des Centers weiter auszubauen, laufen derzeit umfassende Modernisierungen.

Thomas Haeser, Senior Center Manager, „BabyOne passt hervorragend zu unserem neuen Retailtainmentkonzept mit dem Schwerpunkt Familie. Auf Grund dieser Tatsache freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit einem so namenhaften Unternehmen wie BabyOne.“

Damit können sich künftig Besucherinnen und Besucher nicht nur auf Einkaufserlebnisse freuen, sondern sich auch von außergewöhnlichen

Freizeitangeboten begeistern lassen.

Im letzten Jahr wurde bereits der „Happy Way“ im Boulevard fertiggestellt, in dem die diversen AR (Augmented Reality) Stationen, wie eine Fotostation und eine „Music Experience“ die Besucher begeistern. Sämtliche Parkhausübergänge haben ein neues Design erhalten und stimmen die Besucher auf neue, spannende Entertainmentangebote im LOOP5 ein.

Im Frühjahr dieses Jahres gehen weitere Attraktionen, wie das Cupcake Karussell, die Infinity Rutschen und die Digital-Arena an den Start.

In Laufe des Jahres dürfen sich die Besucher auf einen neu gestalteten Foodcourt – also einen eigenen gastronomischen Bereich mit großer Außenterrasse -, auf weitere tolle Entertainment-Attraktionen wie z.B. einen Freefall-Tower, einen Kletterpark, einen Zip-Coaster und auf neue Shopping-Angebote freuen.

Weitere Informationen zum LOOP5 bekommen Sie hier auf www.loop5.de und www.facebook.com/loop5

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.