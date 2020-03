Der Balkon oder kleine Flächen als Wohlfühlzone.

Ob klein oder groß, jeder Balkon erweitert den Wohnraum nach draußen und ermöglicht die Gestaltung einer ganz persönlichen Wohlfühlzone im Freien.

Ein einladend und stilvoll eingerichteter Balkon bietet den zusätzlichen Vorteil, dass er fast ganzjährig genutzt werden kann. Denn die Balkon-Saison beginnt meist schon früher als die Garten-Saison. Und sogar an sonnigen Wintertagen kann man hier entspannt sitzen – zum Beispiel mit einem Tee, Kaffee oder Glühwein. Und je nach verfügbarem Platz und Bedarf kann man auf einem Balkon neben Tisch und Stühlen sogar auch Gartenliegen oder Sessel unterbringen.

Überlegen Sie sich am besten im Vorfeld, wie Sie Ihren Balkon hauptsächlich nutzen wollen: Als kleines gemütliches Refugium zum Lesen, Erholen und Tee trinken? Für gesellige Runden mit Gästen und Freunden? Zum Grillen oder ganz allgemein als Outdoor-Esszimmer? Es gibt jede Menge Möglichkeiten – und im acamp-Sortiment finden Sie in großer Auswahl alles, was Sie für Ihren individuellen Wohlfühl-Balkon brauchen.

Ideal für Einsteiger: acamp cappuccino Balkonmöbelset

Mit leichten, stabilen und klappbaren Gestellen aus Stahlrohr sorgen Stühle und Tisch des Sets “cappuccino” auch auf kleinstem Raum für ein gutes und bequemes Sitzgefühl. Und die wetterfeste nanotech-Beschichtung mit optimiertem Rostschutz ist ideal für wechselnde Witterungsbedingungen auf dem Balkon.

Ganzjährig mediterranes Flair: acamp emilia romagna

Das Design der klappbaren acamp Gartenmöbel der Serie “emilia romagna” bezaubert mit einem Hauch Italien und Mittelmeer. Die robusten Gestelle aus pulverbeschichtetem Eisen bilden einen perfekten Rahmen für die Mosaikeinsätze des Tisches und der Sitzflächen. Wer genug Platz auf dem Balkon hat, kann das Ensemble sogar mit einer Bank im gleichen Design ergänzen.

Die neue Leichtigkeit: acamp Balkonmöbel aus Aluminium

Aluminium und Gewebe ist eine hervorragende Kombination für attraktive Balkonmöbel: Das leichte Gewicht und die ausgezeichnete Wetterbeständigkeit sorgen für langanhaltende Freude an den Tischen und Stühlen. acamp bietet in diesem Bereich eine vielfältige Auswahl für jeden Balkon-Geschmack. Die hohe Fertigungsqualität der acamp Balkonmöbel trägt außerdem viel dazu bei, dass mit ihnen jeder Balkon zu einem zusätzlichen Wohnraum mit dem gewissen Extra wird. Gestalten Sie mit acamp Ihren Balkon-Traum – damit Sie sich dort das ganze Jahr über uneingeschränkt wohlfühlen können!

acamp bietet seit mehr als 50 Jahren hochwertige und langlebige Gartenmöbel in elegantem Design.

