Der Ballermann-Rancher: Zum Vortrag in die Schweiz

Andre Engelhardt aus Blockwinkel in Niedersachsen erhält Einladung zum nationalen Fachkongress “Shoppingcenter Forum” nach Zürich.

Eine ganz besondere Ehre wurde dem Blockwinkler Andre Engelhardt zu teil. Jan Tanner, Chef des Shopping Center Forum, dem erfolgreichsten Fachkongreß der Schweiz, lud den Begründer von Deutschlands bekanntester (und berüchtigtster) Partymarke Ballermann nach Zürich ein. Andre Engelhardt wird dort am 03. September als Schlußredner des bedeutendstem Schweizer-Fachkongress und wichtigstem, nationalem Branchentreff die spannende Geschichte der Partymarke einem internationalen Geschäftspublikum bestehend aus Experten der Bereiche Markt- und Zukunftsforschung, Detailhandel sowie Shoppingcenter- und Einzelhandelsimmobilie vorstellen. Dabei wird Engelhardt den großen Reiz der Partymarke erläutern aber auch die Tiefs des Markenaufbaus nicht verschweigen.

“Ich freue mich sehr auf das Shoppingcenter Forum,” bestätigt Andre Engelhardt. “Es ist eine große Ehre, Teil eines derart erlesenen, professionellen Referentenkreises sein zu dürfen. Selbstverständlich wird “Gut Aiderbichl” und die Ballermann Ranch in Blockwinkel ein Themenschwerpunkt im letzten Drittel des Vortrags sein. Denn hier ist Ballermann – nach nunmehr 26 Jahren – angekommen.”

Alle weiteren Informationen zum und über das Shoppingcenter Forum in der Schweiz finden Sie hier: https://www.sc-forum.ch/

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Bildquelle: Mohssen Assanimoghaddam