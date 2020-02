Der Designofen, der um die Ecke brennt

Ob es draußen stürmt, regnet oder schneit: Den Tag entspannt vor dem Kaminofen ausklingen lassen, ist Balsam für die Seele. Die Ruhe des Feuers ein Genuss. Dabei berührt der Tanz der Flammen nicht nur einen oder zwei, sondern gleich alle Sinne. Angefangen beim würzigen Duft der Holzscheite bis zum Knistern und Knacken im Ohr, vom Flackern im Auge bis zur prickelnd-wohligen Wärme auf der Haut. Der Geschmack dagegen zeigt sich in der Auswahl des Designs. Und hier besticht der Piko S steel des Feuerungsspezialisten Spartherm durch seine klaren Proportionen und seitlichen Perspektiven. Denn dieser Kaminofen brennt sozusagen um die Ecke.

Aus Stahl gemacht …

Hergestellt ist der Wärmespender aus sechs Millimeter starken Stahlelementen. Das verleiht ihm nicht nur eine besondere Haptik. Bereits beim ersten Öffnen der Feuerraumtür zeigt sich die massive und solide Bauweise. Hinzu kommt, mit der quadratischen Grundform und einer Gesamthöhe von rund 115 cm ist er sowohl schlank als auch ausgesprochen kompakt. Der formschöne Kaminofen punktet aber vor allem mit seiner großformatigen L-Scheibe aus hochwertiger Glaskeramik, die gleich von zwei Seiten Einsicht ins Flammenspiel gewährt. Dadurch eignet er sich für nahezu jede Innengestaltung. Als Winkellösung im Kaminzimmer ebenso wie für offene Raumkonzepte, in denen Küche, Wohn- und Essbereich ineinander übergehen.

… und quergedacht

Einmal mehr zeigt der deutsche Hersteller, der zu den führenden in Europa zählt, hier seine Qualitäten. Quer oder um die Ecke denken – seit seinen Anfängen überzeugt Spartherm mit Innovationen in Design und Technik. So gibt es den Piko S steel nicht nur in zehn Farbvarianten, auch smartes Zubehör wie eine elektronische Abbrandsteuerung kann auf Wunsch kombiniert werden. Der Vorteil: Die S-Thermatik NEO stellt sicher, dass Brennstoff, Temperatur und Luftzufuhr während des Betriebes immer optimal aufeinander abgestimmt sind. Entweder per Grafikdisplay oder via App direkt aufs Handy – gerne auch Tablet – erhält der Ofenbesitzer kontinuierlich und übersichtlich alle Informationen zu Leistung, Betriebszustand und einigem mehr. Das erhöht die Effizienz, spart Holz und senkt die Heizkosten. Mehr Informationen und Inspirationen unter www.spartherm.com

SPARTHERM Feuerungstechnik GmbH ist einer der größten Produzenten von Brennzellen, Kaminöfen und Kassetten in Deutschland und zählt in diesem Bereich auch in Europa zu den großen namhaften Unternehmen. Mit dem technischen Know-how der Feuerungstechnik, modernsten Fertigungsanlagen und einem Vertrieb über ein qualifiziertes und gut ausgebautes Händlernetzwerk werden die hochwertigen, innovativen und vom Design her sehr ansprechenden Feuerstätten heute weltweit in 47 Ländern vertrieben.

Für die Zukunft setzt SPARTHERM mit seinem breit gefächerten Sortiment auf ökologische und ökonomische Zielsetzungen mit umweltfreundlichen Produkten und Systemkomponenten, deren Basis dafür nicht zuletzt in der eigenen Entwicklungs-Abteilung liegt.

