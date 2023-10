Der Einfluss von Kundenrezensionen auf den Verbraucher

Was im stationären Handel noch undenkbar ist, ist für den Online-Handel selbstverständlich: Verbraucher teilen ihre Erfahrungen mit Produkten oder Shops in der (digitalen) Öffentlichkeit, und zwar direkt beim Anbieter. In ihrer im Dezember 2022 im GRIN Verlag erschienenen Publikation „Electronic Word-of-Mouth in E-Commerce. Kundenbewertungen und ihre Bedeutung für das Kaufverhalten“ diskutiert Janine Kuhlmann die Relevanz von Kundenbewertungen im E-Commerce.

Konsumenten haben heutzutage einen uneingeschränkten Zugriff auf elektronische Mundpropaganda. Kaum eine Kaufentscheidung treffen Konsumenten, ohne dass sie zuvor Informationen aus Bewertungen anderer Kunden zur Hilfe heranziehen. Vor allem Sicherheit und Vertrauen sind dabei für den Verbraucher im Zuge seiner Online-Kaufentscheidung essenziell. Aber welche Chancen und Risiken hält das für die Online-Händler bereit? Dies und mehr beantwortet Janine Kuhlmann in „Kundenbewertung und ihre Bedeutung für das Kaufverhalten“.

Das Vertrauen zwischen Anbieter und Nachfrager basiert oftmals auf Kundenbewertungen

Der Einfluss von User-Generated Content auf den Verbraucher nimmt im Online-Handel weiter zu. Insbesondere authentisches Kundenfeedback ist dabei in der heutigen Zeit zu einem der wichtigsten Marketinginstrumente und starken digitalen Reputationstreiber geworden. Wie jedes Marketinginstrument müssen Unternehmen auch dieses gekonnt einsetzen. Dass das Vorhandensein von Bewertungen ein relevanter und nahezu unverzichtbarer Bestandteil für viele Kaufentscheidungen ist, zeigt Janine Kuhlmann in „Electronic Word-of-Mouth in E-Commerce“ und beantwortet, welche Faktoren letztendlich Einfluss auf die Relevanz von Kundenbewertungen haben. Ihr Buch eignet sich für Unternehmen und ihre Händler, Kunden sowie alle Interessierten.

Das Buch ist im Dezember 2022 bei Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-346-78131-4)

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1309013

