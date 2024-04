Der große Lippen-Guide: Vollere Lippen schminken – so geht“s!

Wer hätte nicht gerne vollere Lippen? Promis wie Kylie Jenner unterziehen sich deshalb Beauty-Behandlungen und lassen sich Lippeninjektionen verabreichen. Wenn auch nicht immer mit dem gewünschten Erfolg. Selbst in Sachen Schönheitseingriffen im eher konservativen Deutschland sind Lippenkorrekturen beliebt. Sie liegen laut der Deutschen Gesellschaft für ästhetisch-plastische Chirurgie mit 2,6 Prozent auf Platz 16 der minimalinvasiven Behandlungen (Behandlungen gesamt 2022, Alter 18 bis 80+ Jahre).

Wer eher Make-up für sich arbeiten lässt, kennt sicherlich „Over-Contouring“. Bei diesem Beauty-Trend wird der Lipliner extrem weit über den eigentlichen Lippenrand hinaus aufgetragen. Was auf Social Media oder im TV durchaus funktionieren kann, mutet bei Nahaufnahmen oder in der Realität dann doch eher merkwürdig an.

Tipps für“s Lippen schminken

Dabei ist eine Optimierung der Lippenform gar nicht schwer. Wie so oft ist es das „Gewusst wie“ und das richtige Handwerkszeug. Make-up Profis kennen die Techniken mit denen man Lipliner passend zur natürlichen Lippenform aufträgt und den Mund in Kombination mit einem Lippenstift voluminöser erscheinen lässt. Gemeinsam mit Katharina Medjo, Make-up-Artist und Professional Trainer für Arabesque My Make-Up Colors bei Grandel, haben wir wichtigsten Tipps für dich zusammengestellt.

Tipp 1: Der Lipliner oder auch Lippenkonturenstift

Das Must-have für perfekt geschminkte Lippen ist ein wasserfester Lipliner. Mit ihm werden die Lippen und ihre Form optisch definiert. Die Farbe sollte eine Nuance dunkler sein als deine natürliche Lippenfarbe. Der Grund: Make-up ist immer ein Zusammenspiel aus Licht und Schatten und ein leicht dunklerer Lipliner setzt bei diesem optischen Spiel die Lippenkontur perfekt in Szene. Wichtig ist dabei den Konturenstift nach innen zu verblenden und mit feinen Linien zu arbeiten. Um die Mundwinkel sollte nicht zu viel aufgetragen werden. Ein wenig Highlighter über dem Lippenherz zaubert ein optisches Lifting.

Alle zehn Schminktipps für perfekte Lippen und viele Tipps und Trends rund um Diversity in Fashion findest du auf PlusPerfekt.de.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Bildquelle: Amir Seilsepour| hAaFD1ucfk | via Unsplash