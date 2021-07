Der Immobilien-Video Online-Kurs

Lerne noch heute deine Immobilie professionell in Szene zu setzen und zu filmen!

Ja, professionelle Videos von Immobilien steigern den Gewinn!

Immobilien und Unterkünfte, die mit Videos gelistet sind, bekommen viermal so viele Anfragen, wie Objekte ohne Video. 90% der Betrachter sagen, dass Videos beim Entscheidungsprozess hilfreich sind, schließlich geben gute Videos dem Betrachter einen deutlich detaillierteren und spannenderen Einblick in die Immobilien!

Doch um diese Vorteile zu genießen, muss für professionelle, ansprechende Immobilien-Videos tief in die Geldtasche gegriffen werden. In der Regel kosten solche Dienstleistungen mehrere hundert oder gar ein paar Tausend Euro!

Mit diesem Onlinekurs biete ich dir die Möglichkeit zu lernen, wie du deine eigenen Immobilien-Videos professionell erstellst, ohne viel Geld auszugeben oder einen externen Videografen zu engagieren.

Du lernst im Kurs wie du mit deinem Smartphone (egal ob Android oder iPhone) deine Immobilie selbst filmen, und den Film professionell schneiden und bearbeiten kannst.

Mehr Klicks im Internet

Immobilien-Videos sind echte Eyecatcher und bringen dir somit mehr Klicks auf deine Online-Inserate. Verschiedene Online-Plattformen bieten die Möglichkeit Videos von Immobilien zu präsentieren. Warum sollte man diese Option nicht sinnvoll nutzen?

Mehr Verkäufe & Vermietungen

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, ein Video sagt mehr als tausend Bilder! Auch beim Verkauf und bei der Vermietung von Immobilien spielen Videos eine große Rolle da sie den potenziellen Kunden ein erstes, eindrucksvolles Bild deiner Immobilie zeigen.

Mehr Besucher & Kunden

Dein gesamter Online-Auftritt profitiert von ansprechenden Videos deiner Immobilie. Mit professionellen Videos holst du automatisch mehr BesucherInnen und somit potenzielle KundInnen ab als mit reinen Fotos. Videos bleiben im Gedächtnis und sind ein super Einstieg in das erste Kennenlerngespräch mit potenziellen KundInnen.

Das erwartet dich!

Was du mit diesem Kurs lernen wirst:

– Das Wissen, das gute Immo-Videos ausmacht

– Equipment welches du für tolle Aufnahmen haben solltest,

– du bekommst das notwendige Wissen, um mit dem Equipment richtig umgehen zu können,

– ich nehme dich virtuell mit in eine Immobilie, die ich filme,

– und du erfährst, mit welchen Programmen du deine Videos richtig bearbeiten kannst.

– Zertifikat zur Bestätigung deiner Teilnahme am Kurs

– (Optional) persönliches Coaching: Du hast Fragen? Ruf mich an und wir besprechen deine aktuellen Fotos.

Dieser Online Videokurs ist wie für dich gemacht, wenn du …

– EigentümerIn bist und deine Immobilie(n) verkaufen oder vermieten möchtest.

– ImmobilienmaklerIn, BauträgerIn, ArchitektIn, Home StagerIn bist.

– in der Hotel- & Tourismus-Branche arbeitest.

– UnternehmerIn mit einem eigenen Büro, Geschäftslokal, Studio oder Praxis bist.

– ein Restaurant führst / GastronomIn bist.

– Marketing MitarbeiterIn bist.

