DER KÄSE DER GENOSSENSCHAFTEN IST PROTAGONIST BEI VINITALY

Das Projekt „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ erwartet Sie am 3. und 4. April in der Ausstellungshalle Sol&Agrifood

Rom, 29. März 2023 – Die einzigartige Vielseitigkeit der von den Italienischen Genossenschaften hergestellten Käsesorten steht bei Vinitaly im Rampenlicht. An der wichtigsten italienischen Weinmesse lädt der Milch- und Käsesektor des Verbands Alleanza delle Cooperative italiane die Fachpresse zu zwei Verkostungsevents ein:

-Am Montag, den 3. April, von 13.30 bis 14.30 Uhr präsentieren Alberto Marcomini, Wein- und Food-Journalist, internationaler Experte für Käse, Chevalier et Matre Fromager de France und Direktor der Zeitschrift „Cacio&Pepe“ sowie Francesco Galeone, Meister der Weinverkostung, Abgeordneter des italienischen Verbands der Weinverkoster ONAV Verona und Sommelier, eine Vertikale mit 6 Käsesorten der italienischen Genossenschaften in Kombination zu ebenso viel Weinsorten.

-Am Dienstag, den 4. April, von 15.00 bis 16.00 Uhr geht es dann um die Kombination von Käse und Honig mit den Empfehlungen von Valentina Bergamin, beste italienische Verkosterin 2019 und Mitglied der Guilde Internationale des Fromagers und von Marco Valentini, Experte für die sensorischen Eigenschaften des Honigs.

Der Event ist Teil der Initiativen des vom Verband Alleanza geförderten, von Confcooperative umgesetzten und von der Europäischen Kommission kofinanzierten Projekts „Think Milk, Taste Europe, Be Smart“ www.thinkmilkbesmart.eu Die Verkostungen konzentrieren sich sowohl auf die technischen Merkmale wie auf die Geschichte und den Wert der vorgestellten Produkte. Bei diesen handelt es sich um eine kostbare Selektion der italienischen Genossenschaften des Molkereisektors, die allein 70% der wichtigsten DOP- Produktions- und Lieferkette ausmachen. Für detaillierte Informationen zum Projekt erwarten wir Sie in der Messehalle Sol&Agrifood an Stand B23.

Die Treffen finden im Verkostungsbereich der Messehalle Sol&Agrifood statt, sind der Presse vorbehalten und anmeldepflichtig.

