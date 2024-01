Der Kickstart ins neue Jahr: André May sorgt für inspirierende Auftaktveranstaltungen

Jahreswechsel läuten häufig etwas Neues ein. Pläne werden geschmiedet, anstehende Aufgaben mit frischem Elan angegangen. Das gilt auch für Unternehmen. Größen- und branchenübergreifend präsentieren sie sich ihren Kunden auf individuellen Auftaktveranstaltungen, starten Kickoff-Events für ihre Mitarbeiter. Erfolgreiche Resultate allerdings stellen sich nicht automatisch ein – hierfür bedarf es professioneller Unterstützung wie der von André May. Mehrfach ausgezeichnet, zieht der Top Speaker sein Publikum in den Bann. Mit seiner einzigartigen Verknüpfung von Fachwissen und Entertainment garantiert er gelungene Events für Initiatoren und Gäste gleichermaßen.

Mehrwert statt 08/15, Motivation und Inspiration statt Langeweile: André Mays Vorträge versprechen stets etwas Besonderes und immer höchste Effizienz. Das beweisen nicht zuletzt seine zahlreichen Auszeichnungen. Das Founders Magazin widmete dem mitreißenden Vortragsredner Cover und Titelstory, das Erfolg Magazin kürte ihn zum TOP-10-Business-Trainer der DACH-Region. Und auch von der Stuttgarter Steinbeiss-Hochschule erhielt André May bedeutende Auszeichnungen für seine Speaker-Qualitäten. Was in ihm steckt, zeigte der gelernte Bankkaufmann bereits in jungen Jahren. Auf Führungsetagen großer DAX-Unternehmen rekrutierte er Mitarbeiter und sorgte für effiziente Vertriebsstrukturen.

Inzwischen ist der mehrfache Buchautor als Speaker und Trainer im Business-Bereich tätig -gebietsübergreifend. Mehr als Informationen zu Themen und Zielen benötigt das redegewandte Rundumtalent nicht, um seine maßgeschneiderten Performances zu erstellen. Schnell hat sich André May das erforderliche Fachwissen angeeignet und verbindet es mit Leidenschaft und Inspiration. Diese einzigartige Mischung aus Fakten und Storytelling, Praxisnähe und Unterhaltung bricht binnen Minuten das Eis. Mit Kreativität und Interaktionen gewinnt der Ausnahmeredner die Aufmerksamkeit seiner Zuschauer für sein individuelles Infotainment.

André Mays Vielseitigkeit: Von mitreißenden Vorträgen zu maßgeschneiderten Vertriebstrainings

Neben mitreißenden Impulsvorträgen bietet André May auch vertriebliche Weiterbildungen, zertifizierte Verkaufs- und Motivationstrainings. Dabei deckt seine Expertise sämtliche Themengebiete ab, die über Umsatz und Reputation entscheiden. Er berät zu Kundenzufriedenheit, Telefonakquise und Mindset oder erklärt Erfolgsprinzipien von Spitzenverkäufern und -recruitern. Dabei bleiben auch psychologische Aspekte oder Einflüsse der Digitalisierung nicht außen vor.

Auf Tagungen, Kongressen oder Kickoff-Meetings, für Mitarbeiter, Kunden oder Geschäftspartner – mit André May erhält jedes Event ein maximal 90-minütiges Highlight. Dabei bietet der Keynote-Speaker seine zündende Wissensvermittlung Kunden aus ganz Europa, auf Deutsch wie auch Englisch, vor Ort oder online. Mit einem Videotrailer gewährt er ihnen einen ersten Einblick in seine maßgeschneiderten Programme – die Kontaktaufnahme erfolgt per Webseite oder Telefon. Denn die einzigartigen Bühnenauftritte von André May sollte und wird sich niemand nicht entgehen lassen wollen.

André May ist Buchautor, Redner und Trainer für die Themen Motivation und Vertrieb. Der gelernte Bankkaufmann startete als Verkäufer in der Finanzdienstleistungs-Branche und arbeitete sich bis in die Führungsetage einer der größten deutschen Privatbanken empor. Seine Verkaufstrainings sind geprägt durch einen hohen Praxisbezug und in seinen Vorträgen begeistert er die Teilnehmer, indem er gelebtes und erprobtes Erfolgswissen motivierend und praxisnah vermittelt. André May ist Zertifizierter Trainer sowie Professional Speaker GSA (SHB) und gehört zu den renommiertesten Speakern im Bereich Vertrieb. Das Erfolg Magazin zeichnete André May als TOP 10 Business Trainer D/A/CH aus.

Kontakt

André May Erfolgstraining GmbH

André May

Heisinger Str. 1

45134 Essen

+491784771818

–



https://andremay.de

Bildquelle: @ Daggi Binder