Der Kinderkarneval ist wieder da – die schönsten Verkleidungen

Sind die Ninjas wieder da?

Verkleiden, singen, feiern – all dies gehört zum klassischen Karneval und entführt kleine wie große Jecken jedes Jahr in eine andere Welt. In 2022 waren jedoch Karnevalsveranstaltungen aufgrund von Corona in gewohnter Form noch nicht wieder möglich.

Doch dieses Jahr dürfen sich auch die Kleinsten wieder in Schule, Kindergarten oder zum Kinderkarneval verkleiden. Wie jedes Jahr sind hier klassische Kostüme, wie zum Beispiel Pipi Langstrumpf, Tierkostüme, Cowboys oder Feuerwehrmänner im Trend.

Doch natürlich gibt es auch hier wieder ein paar Neuentdeckungen:

Seit ein paar Jahren sind Ninja Kostüme der Renner. Diese gibt“s inzwischen in allen Formen und Farben. Zusätzlich kann man hier Spielzeugwaffen als Accessoires benutzen, womit die Kinder dann noch spielen können. Seien es große Schwerter, Shuriken oder Nunchakus. Hier bleibt kein Wunsch offen.

Wie auch bei den Erwachsenen, ist der Trend zur modischen Verkleidungen der 60/70/80er Jahre zu erkennen: Inzwischen gibt es auch 80er Jahre Proll Trainingsanzüge für Kids. Somit kann man als Familie schon einmal im einheitlichen Kostüm zum Fasching gehen. Zu den 80er Jahre Kostümen gehört eine farbige Trainingsjacke und eine passende Trainingshose. Falls der Straßenkarneval ansteht, kann man perfekt etwas Warmes drunter anziehen und keiner sieht es!

Wer noch die passende Verkleidung für den Kinderkarneval sucht ist, wählt am besten Kostüme aus unserem Sortiment:

