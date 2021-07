Der Klassiker mit sofort attraktiver monatlicher Auszahlung

Attraktives Investment im Wachstumsmarkt und in der begehrten Wirtschaftsregion Leipzig-Halle.

IMMAC trägt dem steigenden Bedarf an ambulanten Wohn- und Betreuungsformen Rechnung. Wie auch in der im Dezember 2020 erschienenen Pflegestatistik des Statistischen Bundesamtes lesbar, konnte in diesem Bereich in den vergangenen Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet werden. Die hierbei deutlich weniger ausgeprägten regulativen Vorgaben des Gesetzgebers tragen dazu bei und befördern Investitionen im ambulanten Bereich. Gerade in der Kombination aus vollstationärer und ambulanter Betreuung, bis hin zu sich sinnvoll ergänzenden Quartiersentwicklungen sieht IMMAC zunehmend Chancen.

Konjunkturunabhängiger Wachstumsmarkt

Seniorenresidenz in der begehrten Wirtschaftsregion Leipzig-Halle

Keine Bau- und Fertigstellungsrisiken

Sofort monatliche Auszahlung 3,75 % bzw. 4 % auf 4,25 % p.a. steigend zuzüglich Wertentwicklung des Anlagekapitals

Auszahlung erfolgt sofort im Folgemonat der Einzahlung

Erfahrener Betreiber

Beteiligung ab 20.000 EUR

Progn. Laufzeit ca. 15 Jahre (31.12.2035)

Viele Referenzen

Erfahrenes Management

IMMAC Pflegefonds mit Bestnoten der Analysten ***** sehr gut

IMMAC wurde als Investor des Jahres 2020 ausgezeichnet

Ausgezeichnete Leistungsbilanz

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

Weitere Informationen: https://www.pflegeimmobilie.net/pflegefonds/leipzig/106-und-109/

Wichtiger Hinweis: In Aussicht gestellte Erträge sind nicht gewährleistet und können auch niedriger ausfallen. Warnhinweis: Der Erwerb der hier dargestellten Vermögensanlagen bzw. AIF´s ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Die vollständigen Risikohinweise entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Emissionsprospekt. Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2021

Die CVM Unternehmensgruppe bietet seit mehr als 30 Jahren innovative Investments. Die Kunden profitieren von der langjährigen Erfahrung des Unternehmens, von dem attraktiven Angeboten mit Alleinstellungsmerkmal und von der attraktiven Rendite.

