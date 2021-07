Eine schwierige Freundschaft und eine Reise durch Sport, in die Unterwasserwelt, in den Dschungel, ins Land der Hasen und Füchse und zur Umweltrettung

Pünktlich zum Beginn der hessischen Sommerferien habe ich einen Lese- und Buchtipp für die ganze Familie! “Der kleine Fußballer Bouba und seine Abenteuer – 5 tolle und spannende Geschichten für Kinder und Erwachsene, die Stärke vermitteln und glücklich machen” von Dantse Dantse.

Hmmmm…. Das ist doch einfach nur ein neues Kinderbuch!? – werdet Ihr sagen.

Ja, es ist ein Kinderbuch – eines der besonderen Art: herausgegeben von indayi edition – dem aufstrebenden Multikulti-Verlag des Wissenslehrers und meines Lebensberaters und Förderers Dantse Dantse.

Es ist ein Buch für Jung und Klein: dieses Sammelwerk hilft nicht nur Kindern, sondern auch Erwachsenen, Werte wie Freundschaft, Treue, Zuverlässigkeit, Hilfsbereitschaft, Versöhnung, Verzeihung, Toleranz, Zusammenhalt, Respekt, Mut, Glaube und Geduld für sich (wieder) zu entdecken. In fünf Geschichten werden Werte und Eigenschaften vermittelt, die ein Kinderherz stärker und ehrlicher machen sollen.

Viele Abenteuer basieren auf Gleichnissen der Bibel und dienen lediglich der Inspiration und Anregung, weitere Entdeckungen zu machen.

Die hier gesammelten Geschichten vermitteln Werte, die sehr wichtig für den Erfolg eines Kindes im Leben sind, die aber in unserer schnelllebigen und vernetzten Gesellschaft bedauerlicherweise immer mehr untergehen.

Die Illustrationen in allen Kinderbüchern, die im Verlag indayi edition erscheinen, sind von der Kinderhand gemalt!

Die Kinderbücher dieses Verlags zeigen Kindern “positive Möglichkeiten auf, lassen sie träumen, stärken ihr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, geben ihnen Mut, Neues, Schwieriges zu wagen, sie lernen, das Gute zu erkennen, und sich dafür einzusetzen, sie lernen, für einander da zu sein, und zu wissen, dass sie – obwohl sie jetzt Kinder sind – vieles verändern können, wenn sie erwachsen sind, denn sie sind die Zukunft” (Quelle: www.indayi.de).

Wie alle Bücher von Dantse Dantse, ist auch dieses Buch “afrikanisch inspiriert”.

Der Autor ist gebürtiger Kameruner und Vater von fünf Kindern. Dantse Dantse lebt seit fast 30 Jahren in Darmstadt, wo er in 2015 – als erster Migrant in Deutschland überhaupt – den deutschsprachigen Buchverlag indayi edition gegründet hat. Er ist Lehrer, Coach, Berater, Bestsellerautor, (Vor-)Denker, Schriftsteller, Verleger, Visionär und Unternehmer. Er kennt und liebt beide Kulturen – die afrikanische und die westeuropäische.

Doch damit nicht genug!

Als Kind lebte Dantse Dantse mit insgesamt 25 Kindern zusammen. Sein Vater hatte drei amtlich mit ihm verheiratete Frauen zur gleichen Zeit. Sie alle lebten zusammen. Die Werte wie Geben, Teilen, Liebe, Eifersucht, Geduld, Verständnis und Toleranz bekommen durch diese Lebensweise eine andere Interpretation und ganz andere Akzente, als in einer für uns Westeuropäer üblichen “normalen” Familie. Die Kindheitserlebnisse des Autors, seine afrikanischen Wurzeln, der europäische Kultureinfluss auf ihn und seine jahrelangen Coaching-Erfahrungen lassen ihn manches anders sehen, anders handeln und anders sein. Das hat viel Erfrischendes, Spannendes, Unkonventionelles und macht uns als Gesellschaft reicher.

Macht Euch selbst ein Bild von diesem wunderbaren Werk!

Begleitet Bouba auf seinen Abenteuern durch die Tierwelt und erlebt zusammen mit ihm tierische Freundschaften, die noch lange nachwirken!

