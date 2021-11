“der kleine reibach” wird hybrid

Das Premium-Gutscheinbuch “der kleine reibach” 2022 für Hannover und Umgebung ist erschienen

“der kleine reibach” wechselt den Besitzer. Nach über 20 Jahren haben die beiden Gründer das Gutscheinbuch “der kleine reibach” an Dr. Thomas Völcker verkauft.

Branchenprofi Völcker, er war zuletzt Verlagsleiter beim führenden Premium-Gutscheinbuchanbieter M-Verlag (Barometer & City for Two) in Oldenburg und ist glücklich eines der besten Gutscheinbücher Deutschlands weiterführen zu dürfen.

Der Aufbau eines solchen Produkts dauert viele Jahre. Im neuen Buch sind fast 400 Anbieter mit über 1000 Gutscheinen vertreten. Wettbewerber kommen im besten Fall nicht einmal auf ein Drittel des Angebots vom “kleinen reibach” und haben noch einen verdammt langen Weg vor sich. Da hilft auch neue Technologie alleine nicht.

Völcker setzt zukünftig auf ein Hybridkonzept – Evolution durch Innovation. Die Kunst ein gutes Gutscheinbuch zu entwickeln besteht in erster Linie darin, branchenspezifische Gutscheinkonzepte zu konzipieren, die für alle Beteiligten einen Vorteil darstellen. Simple 2 für 1 Modelle können in vielen Branchen überhaupt nicht umgesetzt werden. Ebenso funktionieren rein digitale Angebote unter Sicherheitsaspekten für den Inserenten und aus steuerrechtlichen Gründen in vielen Bereichen nicht. “der kleine reibach” setzt deshalb auf ein Hybrid-Modell, bei dem Buch, Web, App und eine Kundenkarte je nach Nutzungssituation für den Kunden eine optimale Lösung anbieten können.

In diesem Jahr forcieren wir die Nutzung der Kundenkarte, indem wir sie jetzt zu jedem Buch dazu geben und sie mit dem Buch verbinden. Damit kann man das Buch ganz einfach zu Hause lassen. Man muss nur den Gutschein mitnehmen, den man einlösen möchte. Viel einfacher geht es nicht.

“der kleine reibach” erfüllt nicht nur den Aspekt des Sparens. Von A wie Autostadt bis Z wie zypriotische Küche ist “der kleine reibach” mit Gutscheinen in 7 Kategorien vielmehr ein Restaurantführer, ein Familien-Freizeitplaner, ein Kulturkompass, ein Shoppingbegleiter und ein Wellness- und Ausflugsideengeber.

Völcker ist stolz auf den neuen “kleinen reibach” und hält fest, unser Ziel ist Win/Win, für den Kunden und für den Inserenten.

Der kleine Reibach gehört zu den der ersten Premium-Gutscheinbüchern Deutschlands und ist gerade in der 21. Auflage erschienen. Mit 1000 Gutscheinen in 7 Kategorien von 396 Inserenten gehört der kleine Reibach zu den besten Gutscheinbüchern auf dem deutschen Markt. Mit ca. 400.000 Gutscheineinlösungen leistet das Gutscheinbuch einen erheblichen Beitrag zur Neukundengewinnung und zur Kundenbindung in der Region Hannover. Der verbindliche Verkaufspreis beträgt 49,90 Euro.

