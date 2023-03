Der Lieblingsschlager-Award 2023, Anita Hofmann moderiert die große Preisverleihung!

Am 04. Juni 2023 findet der Lieblingsschlager-Award, welcher von Anita Hoffmann moderiert wird, beim traditionellem Heringsfest in Geraberg statt. Hier werden sich auf der Bühne sechs Künstler stellen, die gegeneinander für den begehrten Lieblingsschlager-Award antreten werden. Der Gewinner erhält eine Musikproduktion, eine Videoproduktion sowie eine Einladung in unsere TV-Sendung Lieblingsschlager, welche in Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgestrahlt wird. Moderieren wird die Auszeichnung Anita Hofmann. Außer, dass Anita durch das Programm führt, dürfen wir uns auf ihr neues einmaliges Solo-Showprogramm freuen.

Als zusätzliche Showacts begrüßen wir Danny Buller, der sieben Wochen auf dem 1. Platz der NDR Hitparade mit seinem Song ,,Nicht heute, nicht morgen, für immer“ vertreten war. Weiterhin darf man sich auf Melanie Payer aus Österreich freuen, die sich in diesem Jahr bei der großen Show ,,Wenn die Musi spielt“ im MDR und ORF Fernsehen vorgestellt hat. Auch Denny Schönemann ist live mit am Start, der seine neue Single ,,California Girl“, die er in Los Angeles produziert hat, vorstellen wird.

Die Teilnahme an der Award-Auszeichnung ist ab 18 Jahren möglich und für alle diejenigen, die Schlager, Volksmusik oder Country musizieren. Künstler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz können sich bewerben. Man benötigt ein Foto, sowie eine Audio-Hörprobe. Es spielt dabei keine Rolle, ob es ein eigener Titel oder ein Cover ist. Von allen Bewerbern werden 20 Teilnehmer herausgesucht. Diese nehmen dann am großen Online-Voting teil, welches am 14. Mai 2023 beendet ist. Die ersten sechs des Votings dürfen nun am Lieblingsschlager-Award am 04. Juni 2023 teilnehmen bzw. auftreten und gegeneinander antreten. Um am Award nach dem Online-Voting teilzunehmen, ist dann eine einmalige Startgebühr von 120 EUR zu zahlen.

Beim Open Air in Geraberg stellt man sich einer Fachjury und dem Publikum. In der ersten Runde performen alle sechs Teilnehmer ihren Song. Dann entscheidet die Fachjury, welche drei Teilnehmer in die zweite Runde einziehen. Dort performt jeder der drei Teilnehmer einen weiteren Song. Die Fachjury entscheidet erneut, welche zwei Teilnehmer in die Finale dritte Runde kommen.

In der letzten Runde entscheidet das Publikum mit der Länge vom Applaus, wer den ersten Platz belegt. Es ist somit nicht nur wichtig sein Fach zu beherrschen, sondern auch, wie der Künstler beim Publikum ankommt. Jeder Bewerber, erklärt sich mit den Bedingungen einverstanden. Bei nicht einhalten der Bedingungen oder mutwilliger Manipulation, behält sich der Veranstalter vor, den bzw. diejenigen zu disqualifizieren. Ein neuer Künstler rückt nach, der dem Voting am nächsten ist. Alle Bewerbungen können bitte an bewerbung@lieblingsschlager.de gesendet werden.

Lieblingsschlager ist ein Social Media Portal für Schlager und Volksmusik. Seit 2022 gibt es die gleichnamige Fernsehsendung, die auf den TV-Sendern Alpen-welle, Alpenland TV, My TV Plus und Wir 24 Europaweit ausgestrahlt wird.

