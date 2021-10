Der Markt der Fertigung verändert sich: Turnaround in Richtung Online-Fertigungsplattformen

Immer mehr Fertiger beteiligen sich an Plattformansatz: Online-Fertigungsnetzwerk von FACTUREE wächst auf 2.000 Partner an

Berlin, 4. Oktober 2021 – Die konventionelle Lohnfertigung verfügt naturgemäß über starre Strukturen, während sich Kunden Flexibilität und Agilität bei der Beschaffung wünschen. Diese Entwicklung wurde durch die Corona-Pandemie noch stärker vorangetrieben. Der Markt der Teilebeschaffung verändert sich daher: Online-Fertigungsplattformen gewinnen immer mehr an Relevanz – sowohl bei den Auftraggebern als auch den Fertigern. Der Online-Fertiger FACTUREE ( www.facturee.de) verzeichnet insbesondere in den vergangenen Monaten einen exponentiellen Zuwachs an Fertigungspartnern. So ist das Netzwerk in vier Jahren auf 2.000 Partner angewachsen – 40 Prozent davon im vergangenen Jahr. Fertiger profitieren zum Beispiel von Vertriebsvorteilen, wenn sie sich B2B-Fertigungsplattformen anschließen.

Der Online-Fertiger FACTUREE – eine Marke der cwmk GmbH – verfügt über ein Produktionsnetzwerk mit Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, darunter CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik.

Benjamin Schwab, Co-Founder und CMO bei FACTUREE, erklärt: “FACTUREE konnte insbesondere in den vergangenen Monaten einen exponentiellen Anstieg der Fertigungspartner verzeichnen. Viele von ihnen möchten sich nicht mehr von den Grenzen der klassischen Modelle der Lohnfertigung einschränken lassen. Indem sie sich unserem Produktionsnetzwerk anschließen, haben sie einen starken Multiplikatoreffekt und erhalten maßgeschneiderte Anfragen ohne Streuverluste. B2B-Plattformen wie unsere sind eindeutig die Zukunft der Fertigung.”

Über das FACTUREE-Netzwerk ist ein Zugriff auf rund 15.000 Maschinen aus den verschiedenen Fertigungsbereichen möglich. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Zum Leistungsumfang zählen Projekte im Bereich Prototyping ebenso wie Klein- und Großserienfertigungen.

So funktioniert Online-Fertigung – von der Bestellung bis zur Lieferung

Und so gestaltet sich ein Prozess im Bereich der Online-Fertigung im Detail: Im ersten Schritt übermittelt der Kunde seine Zeichnungen bzw. lädt sein 3D-Modell auf der Website von FACTUREE hoch. Danach erfolgt die Preisberechnung. Diese ist weitgehend automatisiert, jedoch wird jede Anfrage zusätzlich von einem technischen Experten geprüft. Unter Berücksichtigung aller relevanten Parameter wird dann ein optimiertes Angebot erstellt. Dies erfolgt in vielen Fällen noch am selben Tag, garantiert jedoch innerhalb von 48 Stunden.

Benjamin Schwab erklärt: “Bei der Kalkulation unseres Angebotes verzichten wir bewusst auf Sofortpreis-Engines. Denn diese arbeiten gezwungenermaßen mit üppigen Sicherheitspuffern, um die zahlreichen versteckten Kostentreiber, die beim aktuellen Stand der Technik noch nicht automatisiert erkannt werden können, per Mischkalkulation einzupreisen. Wir nutzen also die Vorteile der Automatisierung, kombinieren diese aber mit menschlicher Kontrollinstanz und können so den bestmöglichen Preis errechnen.”

Nach Auftragseingang wählt FACTUREE KI-gestützt für jedes Projekt den am besten geeigneten Fertiger im Hinblick auf Qualität und Lieferzeit aus. Der Fertigungspartner erhält ein verbindliches Zielpreisangebot, das er einfach annehmen kann. Der Aufwand der Angebotserstellung mit unsicherem Auftragseingang entfällt somit.

Benjamin Schwab sagt: “Die gewünschte Lieferzeit beeinflusst den Preis. Je mehr Zeit der Kunde zur Fertigung gibt, desto günstiger können wir unsere Leistung anbieten. Hinzu kommt, dass wir durch die intensive Zusammenarbeit mit den Fertigern und eine entsprechend hohe Abnahme andere Preis- und Lieferbedingungen erhalten als sie vielleicht ein Kunde, der zum ersten Mal bei einem Lohnfertiger anfragt, erhielte.”

Die cwmk GmbH mit Sitz in Berlin operiert unter dem Markennamen FACTUREE als erster Online-Fertiger. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, seinen Kunden durch Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung die zeitgemäße Beschaffung von Fertigungsteilen zu ermöglichen. FACTUREE verfügt über ein umfangreiches Produktionsnetzwerk von rund 2000 Fertigungspartnern aus nahezu allen Bereichen, darunter CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung, 3D-Druck und Oberflächentechnik. Rund 15.000 Maschinen stehen konstant für Projekte bereit. Alle Partner unterliegen einem kontinuierlichen datengetriebenen Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. Bei FACTUREE können Projekte im Bereich Prototyping genauso durchgeführt werden wie Klein- und Großserienfertigungen. Der Kundenstamm ist in den unterschiedlichsten Bereichen wie Maschinenbau, Medizintechnik, Modellbau, Robotik, Automotive sowie Luft- und Raumfahrt angesiedelt. Führende Industrieunternehmen wie Siemens und Parker Hannifin, KMU, Forschungseinrichtungen und Universitäten zählen zu den Kunden. FACTUREE ist europaweit tätig und verzeichnet eine kontinuierlich wachsende Zahl an Kunden im europäischen Ausland.

Weitere Informationen: www.facturee.de

