Der Minimalismus als Lebensform

www.casabruno.com

Wie sagte schon der weltberühmte Architekt und Designer Mies van der Rohe? Weniger ist mehr. Dieser Leitspruch ist nach Jahren der Fülle und des Überflusses aktueller denn je. Und wichtiger als je zuvor.

Was ist uns wirklich wichtig im Leben?

Inzwischen regen sich bei vielen Menschen berechtigte Zweifel, ob immer mehr haben und ansammeln zu wollen wirklich zufriedener oder gar glücklich macht. Die Tendenz zum Minimalismus in Design, beim Wohnen und in der Mode, zeigt, dass genau das gerade geschieht: es wird nachgedacht. Die Abkehr von Völlerei und Konsumrausch zeigt sich unter anderem in der slow food Bewegung und auch in der zunehmenden Zurückhaltung beim Kleidungskauf, was sich generell in der Hinwendung zur Qualität und somit zur Nachhaltigkeit zeigt, auch unter Akzeptanz höherer Preise und der Einschränkung, dass nicht immer und jederzeit immer alles beliebig verfügbar sein muss. Man ist bereit, achtsamer mit sich, der Umwelt und seiner Umgebung umzugehen.

Minimalismus beim Wohnen und bei Ventilatoren von Casa Bruno

Auch hier zeigt sich, dass weniger oft mehr ist. Bei der Inneneinrichtung sind neutrale Farben beliebt, wenige, aber hochwertige Möbel, die Verwendung von Holz und Naturfasern addiert Wärme und Behaglichkeit. Es soll nicht zuviel Nippes herumstehen, es wird aufgeräumt und geordnet. Klarheit, Übersicht und Konzentration auf das Wesentliche steht im Vordergrund, ohne auf Gemütlichkeit zu verzichten.

Bei Casa Bruno, dem Spezialisten für Deckenventilatoren, stehen aktuelle Trends und Designs immer im Fokus. So findet sich auch in der aktuellen Kollektion der Ventilatoren der minimalistische Stil bei vielen Ventilatorenmodellen wieder.

Die Ventilatoren IRENE und ELIZA zum Beispiel, vereinen auf perfekte Weise Anspruch an Stil, gutes Design und absolut hochwertige Qualität mit dem Bedürfnis nach neuester Technik und Bequemlichkeit. Nicht ohne Grund statten die bekanntesten Designer weltweit die Häuser und Wohnungen ihrer anspruchsvollen Klientel mit den Ventilatoren der amerikanischen Firma Atlas Matthews aus. Casa Bruno ist seit mehr als 10 Jahren zuverlässiger Vertriebspartner dieser Designmarke in Europa und hat beide Ventilatorenmodelle in grosser Designvielfalt vorrätig, um Kundenwünsche rasch erfüllen zu können.

Sowohl Ventilator ELIZA als auch IRENE überzeugen durch potente und energiesparende DC Motoren, die absolut leise und per Fernbedienung in 6 Geschwindigkeitsstufen regelbar sind. Zudem fällt die enorme Vielseitigkeit in der Auswahl an Farben der Gehäuse und auch der Flügel oder Blätter auf, die in ABS Kunststoff oder verschiedenen Holztönen lieferbar sind. Die Blätter gibt es in verschiedenen Längen, sodass je nach Raumgrösse der Durchmesser des Ventilators 107 cm, 132 cm oder 152 cm betragen kann. Jeder Kunde sucht sich die für ihn passende Kombination aus und entscheidet ausserdem, ob er den Ventilator zusätzlich noch mit einem dimmbaren LED Licht ergänzen möchte.

Casa Bruno überzeugt seit 1998 durch sein ausschliesslich qualitativ hochwertiges Produktsortiment. Langfristig zahlt es sich aus, lieber einmal weniger jedoch dafür hochwertiger zu kaufen. Damit distanziert man sich von billiger Massenware, übermässigem Konsum und sorgt für minimalen Abfall, denn man muss seltener ein neues Gerät kaufen. Auch das ist Minimalismus.

Im Onlineshop von Casa Bruno und im Showroom auf Mallorca finden Sie alle Informationen und gern auch eine individuelle Beratung.

www.casabruno.com

Casa Bruno American Home Decor importiert seit 1998 besondere Outdoormöbel und amerikanische Ventilatoren. Als Vertriebspartner renommierter US-amerikanischer Hersteller bietet Casa Bruno in Santa Ponsa eine grosse Auswahl an öko-freundlichen, wetterfesten Möbeln wie z.B.Verandaschaukeln, Schaukelstühle, Adirondack Sessel oder Glider in vielen Farben. Alles direkt importiert und hergestellt in den USA.

Die Welt der Ventilatoren zeigt sich ebenfalls im Showroom von Casa Bruno. Mit mehr als 100 Ventilatoren in der Ausstellung und einem grossen Lager ist Casa Bruno der Spezialist für Deckenventilatoren. Ob moderner, tropischer oder mediterraner Stil – das sympathische und professionelle Team von Casa Bruno hilft gern bei allen Fragen rund um den Ventilator.

CASA BRUNO beliefert Privatkunden sowie Inneneinrichter, Architekten, Hotels und Restaurants, Referenzen vorhanden.

Die Verwaltung, Showroom und das Hauptlager sind in Spanien.Versand nach Deutschland oder Österreich ist für Privatkunden kostenlos.

Servicenummer Deutschland: Telefon 05136/ 804 1716.

Webseite und Onlineshop:

www.casabruno.com

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quellink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Firmenkontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

Telefon DE: 05136- 8041716

simone.scholz@casabruno.com

https://www.casabruno.com/american-homedecor/

Pressekontakt

Casa Bruno SL

Simone Scholz

Carrer de les Illes Balears 62

07180 Santa Ponsa

05136. 804 1716

pr@casabruno.com

http://www.casabruno.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.