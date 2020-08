Der Mülheimer Softwareentwickler TRIBOOT über die wachsende Bedeutung digitaler Schulungen

Die Trainingsindustrie setzt auf immer neuere Methoden, um Trainings effektiver und interessanter zu gestalten. Alleine in Deutschland investieren Unternehmen mehr als 33 Milliarden Euro in die Weiterbildung Ihrer Mitarbeiter. Eine große Herausforderung sind die unterschiedlichen Wissensstände und diverse Lehrmethoden die zur Verfügung stehen. Hier bietet Virtual Reality Training einen entscheidenden Vorteil. Lerninhalte werden als Erlebnis wahrgenommen, und Erlebnisse speichert man bekanntlich langfristig und sicher – denn das menschliche Gehirn ist nicht in der Lage, die virtuelle Realität von der echten Realität zu unterscheiden.

Über VR lassen sich, im Unterschied zu herkömmlichen analogen Lernmethoden, Verhaltensänderung und Motivation bei Anwenderinnen und Anwendern forcieren, in dem man spieltypische Elemente und Vorgänge (Gamification) in spielfremde Zusammenhänge setzt.

Was für VR-basierte Trainings spricht:

Durch die neuen digitalen Techniken (Virtual Reality) können komplexe Maschinen, Werkzeuge, Geräte, Bedienungselemente ja sogar menschliche Organe dreidimensional und extrem nah an der Realität “nachgebaut” werden.

Ein VR-basiertes Training ist budgetschonend, da Produktionsprozesse nicht gestoppt werden müssen sowie zeit,- und kostenintensive Reisen für “vor Ort-Trainings” entfallen.

Bedienungsabläufe oder Handgriffe können gefahrlos geübt und immer wieder wiederholt werden bis sie sitzen.

Digitale Tools fördern das kollaborative Lernen und machen es effektiver, strukturierter und flexibler.

Issa Pourgholam und Peter Seydel, Geschäftsführer der TRIBOOT Technologies in Mülheim, erkannten die Vorteile neuer Digital-Techniken früh und beschäftigen sich seit der Gründung Ihres Unternehmens mit der Software-Entwicklung neuer Trainingsmethoden.

So konnten für unterschiedlichste Bereiche bereits digitale Schulungssysteme erfolgreich entwickelt werden.

Im Bereich der Logistik wurde mit dem ADR-Sicherheitscheck eine authentische Darstellung eines Tanklastzuges über 3D-Trainingssimulation geschaffen mit der die Tauglichkeit von Gefahrgut-Transporten trainiert werden kann.

Mit der High Five”-Trainingssimulation wurde für einen Kunden eine Virtual Reality Schulungs- und Trainingsumgebung entwickelt, mit der die 5 Sicherheitsregeln für ein spannungsfreies Arbeiten an elektrischen Anlagen völlig gefahrlos erlernt werden kann.

Das von TRIBOOT entwickelte “Virtuelle Herz” dient Studierende der Medizin als virtuelle Lernumgebung im Fachbereich Anatomie zum Erlernen fachspezifischer Begriffe. An verschiedenen Lernstationen können Organe des menschlichen Körpers betrachtet und studiert werden.

Issa Pourgholam und Peter Seydel sind davon überzeugt, dass nicht nur die finanziellen Vorteile sondern auch die deutlich besseren Lernergebnisse weitere Unternehmen motivieren werden, über digitale Schulungssysteme nachzudenken.

Weiterführende Informationen zu TRIBOOT Technologies unter www.triboot.de

Triboot Technologies ist ein erfahrenes und engagiertes Unternehmen im Bereich der Softwareentwicklung das alle bekannten Technologien beherrscht. Triboot Technologies bietet den Kunden intelligente und maßgeschneiderte Lösungen in den Bereichen Mobile Apps, Schulungssysteme, Virtual und Augmented Reality sowie Bluetooth-Steuerungen.

