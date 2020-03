Der neue Bestseller: Ein Dutzend Dates

Generation Ü-40 nicht Beziehungsfähig?

Ist es beangstigend, dass man als Single Frau ab Mitte Vierzig beim Online-Dating uberdurchschnittlich, sagen wir, bemerkenswerte Manner kennenlernt? Und eine Menge schrage Stories erlebt?

In ihrem Buch Ein Dutzend Dates plaudert die ehemalige Redakteurin der Harald Schmidt Show und Adolf Grimme Preistragerin in amusanter Weise uber ihre Dating- Erfahrungen als best ager Single Frau. Jedem der 12 Dates wird ein Kapitel gewidmet, der Astrologe Klaus Zepp laßt vor jedem Date die Sterne sprechen und Corinna Busch nutzt die Gelegenheit, einige Anekdoten, die sie in den letzten 20 Jahren in der Zusammenarbeit mit Prominenten erlebt hat, in unterhaltsamer Weise einzuflechten.

Kriegsenkelgeneration nicht beziehungsfahig? Alles Narzissmus?

Im nachdenklichen zweiten Teil des Buches behandelt Corinna Busch mit Hilfe psychologischer Experten einige der Fragen, die sich ihr seit Jahren aufdrangen: Warum sind Dating-Portale heute so erfolgreich? Ist online Dating ein Tummelplatz fur Narzissten? Konnen wir offline keinen Partner mehr finden? Wird unsere Gesellschaft immer narzisstischer? Ist die Generation der Kriegsenkel nicht beziehungsfahig? Warum fuhlen sich immer mehr Menschen einsam?

In Interviews mit Dr. Marie-France Hirigoyen (Paris), Dr. Manfred Nelting (Bonn) und Prof. Dr. Franz Ruppert (Munchen) ergeben sich interessante Erkenntnisse uber Veranderungen in unserem sozialen Miteinander.

