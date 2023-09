Der neue Herbstkatalog von Erwin Müller ist da!

Neuigkeiten und Bestseller für ein gemütliches Zuhause

Die neuen Herbstkollektionen sind bei erwinmueller.de eingetroffen mit Neuigkeiten aus den Bereichen Schlafen, Wohnen und Freizeit. Ab sofort kann online im aktuellen Herbstkatalog geblättert werden. Auch die beliebtesten Artikel aus dem Standardsortiment sind wieder dabei.

Schickes Design für das Schlafzimmer

Die neuen Bettwäsche-Kollektionen bestechen mit schickem Design und hochwertigen Materialien. Harmonische Farbzusammenstellungen sowie geometrische Muster und üppige Blumendrucke bringen neues Flair in das Schlafzimmer. Erwin Müller ist seit mehr als 70 Jahren Spezialist für Bettwäsche und bietet von den klassischen Bestsellern bis hin zu aktuellen Trends eine große Auswahl für jeden Geschmack. Im Herbst sind vor allem Gewebe wie Flanell, Feinbiber oder auch Mako-Interlock-Jersey beliebt. Diese Materialien sind weich, atmungsaktiv, wohlig warm und pflegeleicht. Sowohl Decken- wie auch Kissenbezüge sind in vielen verschiedenen Größen und auch Sondergrößen erhältlich und mit praktischem Reißverschluss versehen.

Bequeme Nachtwäsche und Homewear

Mandala Designs und die Farben Pink und Lila liegen in diesem Herbst voll im Trend. Da werden der Single-Jersey Schlafanzug und das Nachthemd für kleine wie auch erwachsene Damen sicher schnell zum Lieblingsstück. Nachthemd und Schlafanzug-Oberteil sind mit einem ausdrucksstarken Mandala Motiv bedruckt, genauso wie Hose und Ärmel. Neu ist auch die „Mix und Match“-Kollektion für Herren in elegantem Anthrazit. Hoodie, lange und kurze Hose, T-Shirt und Freizeitjacke können perfekt miteinander kombiniert werden.

Tischwäsche im herbstlichen Design

Stilvolles herbstliches Ambiente verbreitet die neue fleckabweisende Jacquard Tischwäsche „Burgos“. Die eingewebten Blätter kommen auf dem einfarbigen Untergrund besonders schön zur Geltung. Vier stimmungsvolle Herbsttöne stehen dabei zur Wahl. Tischdecke, Mitteldecke und Kissenhüllen bestechen mit ihrer schlichten Eleganz.

Ein Bestseller im Sortiment von Erwin Müller ist seit Jahren die Damast Tischwäsche „Oberhausen“ mit eingewebten Ranken. Die hochwertige Jacquard-Qualität bringt mit ihrem zarten Schimmer Glanz auf jede Tafel. Zur Tischwäsche in vielen verschiedenen Farben gibt es auch die passenden Servietten und Kissenhüllen. Auf Wunsch können auch Sondergrößen individuell hergestellt werden.

Behaglichkeit im Wohnbereich

Mit der neuen Kissenhülle „Glasgow“ lassen sich im gesamten Wohnbereich Akzente setzen. 11 trendige Farben, die sich bestens zum Kombinieren eignen, stehen zur Auswahl. Sie vermitteln Gemütlichkeit und Wohlfühlatmosphäre im Zuhause. Der angenehm weiche Stoff aus samtigem Cord ist robust, lange haltbar und pflegeleicht.

Lieblingsstück von Erwin Müller-Kunden ist die Jacquard Wohndecke „Palermo“. Angenehm weiche Qualität, das phantasievolle Kästchen Muster und die strahlenden herbstlichen Farben laden zu gemütlichen Stunden auf dem Sofa ein. Das Gewebe ist hautsympathisch, atmungsaktiv und temperaturausgleichend.

Der neue Herbstkatalog von erwinmueller.de kann online durchgeblättert oder als Printkatalog bestellt werden. Wie auch immer, es sind wieder viele Neuigkeiten und Inspirationen für ein gemütliches Zuhause enthalten.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

