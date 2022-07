Der neue S7 Pro Ultra – Das Rundum-sorglos-Paket

Ab jetzt schrubbt der Roboter. Der neue S7 Pro Ultra von Roborock kümmert sich um den Hausputz! Einfach den Saug-Wisch-Roboter aufstellen und die Bodenreinigung für fast zwei Monate vergessen.

Roborocks erfolgreiche S-Serie erhält Zuwachs: Der S7 Pro kombiniert die preisgekrönten Funktionen des S7+ mit dem Komfort einer vollautomatischen Reinigung. Mehr noch, er kommt jetzt erstmals zusammen mit dem Empty Wash Fill Dock auf den Markt. Eine Kombination, die den Hausputz erleichtert und fast vergessen macht.

Saugen, Waschen, Nachfüllen, Reinigen – ganz automatisch.

Ein Versprechen, auf das Sie sich verlassen können. Der geniale Mix aus Premium- Saugroboter mit Wischfunktion und Multifunktions-Dock ist ein zuverlässiger Haushaltshelfer, der bis zu 7 Wochen autonom seinen Dienst tut – frisches Wischwasser inklusive.

Hausputz mit Upgrade: Doppelte Saugkraft & 3D-Mapping

Haustierschmutz? Kinderkleckereien? Der S7 Pro Ultra hat alles im Griff. Der S7+ Nachfolger verdoppelt seine Saugkraft (5100 Pa) und sorgt damit jetzt noch zuverlässiger für ein sauberes Zuhause.

Die intuitive App-Steuerung des S7 Pro Ultra lässt außerdem Nutzer individuelle Reinigungspläne für jeden Raum, jede Tageszeit, unterschiedliche Routinen und sogar die Saugleistung festlegen. Wer es trotzdem lieber per Sprache hat: Ein „Hey Siri mach sauber“, „Hallo Google“ oder „Alexa“ reicht, um den Roborock zu aktivieren. Das 3D-Mapping stellt das eigene Zuhause in der App dar, inklusive Möbel. So ist es leicht, bestimmte Bereiche als gesperrt zu kennzeichnen oder den Haushaltshelfer gezielt auf „Krümelsuche“ zu schicken.

Zielsicher unterwegs

Der S7 Pro Ultra weiß immer, wo er gerade ist. Auch über mehrere Stockwerke! Sie stellen den Roboter ab und er legt orientierungssicher einfach los. Dank smarter Sensoren weiß er, wo er noch drunter passt, welche Tischbeine er meiden muss und wie weit er sich über die Treppenstufen lehnen darf, um seine Arbeit zu erledigen.

Der integrierte Laser-Scanner mit LiDaR-Technologie (Light Detection and Ranging) sorgt dafür, dass das Gerät die gesamte Umgebung erfasst und zum Beispiel die Küche vom Wohnzimmer unterscheidet. So geht die Familie nach dem Frühstück zur Arbeit, bzw. zur Schule und ruft beim Verlassen nur: „Robbie, mach die Küche sauber!“ – den Rest, nämlich Krümmel und Saftflecken beseitigen, erledigt der S7 Pro Ultra.

Mehr Freiheit geht nicht: Das Empty Wash Fill Dock

Dieses Rundum-sorglos-Paket vervollständigt das Empty Wash Fill Dock. Es ist der ultimative Boxenstopp für den smarten Haushaltshelfer, der alles übernimmt, was sonst per Hand gemacht werden muss. Die Böden werden mit Nachdruck (bis zu 300 Gramm Anpressdruck) sauber gewischt, und der Mopp mindestens einmal pro Reinigung gründlich ausgewaschen. Den Staub entleert das Dock ebenso, wie es Frischwasser zum Wischen nachfüllt. So ist der S7 Pro Ultra ohne ein Zutun immer bereit, sich selbständig wieder auf die Jagd nach Schmutz und Flecken zu begeben.

Teppich saugen, Hartboden wischen

Den ultimativen Komfort erreicht der S7 Pro Ultra dadurch, dass er in einem Durchgang saugt und wischt. Um das auch auf unterschiedlichem Terrain machen zu können, ist der S7 Pro Ultra mit der exklusiven Funktion VibraRise® ausgestattet. Damit weiß das Gerät genau, wann es für den vibrierenden Mopp Zeit ist, seine Tätigkeit einzustellen, weil nun Teppichboden folgt. Der Roboter erkennt den Übergang vom Hartboden und hebt das Wischmodul zum Saugen automatisch an.

All das in einem Saug-Wisch-Roboter. Die gewonnene Freizeit genießen!

Wenn Sie mehr über den Roborock S7 Pro Ultra, die S-Serie und die gesamte Palette der erstklassigen Reinigungsroboter des Unternehmens erfahren möchten, besuchen Sie bitte de.roborock.com oder sprechen Sie unser Team an.

Der S7 Pro Ultra wird im Juli zu einem UVP von 1.199 EUR im Handel erhältlich sein. Als Einführungsangebot startet der S7 Pro Ultra ab dem 7. Juli für 949 EUR UVP.

Bilderpaket mit allen Bildern und Informationen finden Sie hier: https://roborock.rtfm- pr.de/Roborock-S7-Pro-Ultra-Presskit.zip

Ein Produkt-Video finden Sie hier: https://roborock.rtfm-pr.de/S7-Pro-Ultra- Produktvideos.zip

Roborock ist auf die Entwicklung und Produktion von Smart-Home Robotern spezialisiert. Roborock steht dafür, dem Kunden einen komfortableren und entspannteren Lebensstil zu ermöglichen. Das Unternehmen ist in 40 Ländern vertreten und verkauft allein in 28 Ländern Europas – darunter Deutschland, Frankreich, Spanien und Großbritannien. Roborocks Büros sind in Peking, Shanghai, Shenzhen und HongKong verteilt. Mehr Informationen über Roborock unter https://de.roborock.com/

