Der neue Schweizer Stabilschuhe ist da!

Integrierte Verstärkung und Stabilisierung des Gelenkes | APS – ANKLE PROTECTION SYSTEM

Wir sind nicht NIKE, ADIDAS oder PUMA, sondern ein 5-Mann-Unternehmen mit Sitz in Othmarsingen (Schweiz). Wir produzieren Kampf-, Reit- und Ortho-Schuhe nach Mass und sind offizieller Partner der Schweizer Armee. Wir haben einen alten Wunsch realisiert, nämlich die Entwicklung und Realisierung eines einzigartigen Konzeptes von Stabilschuhe mit einem innovativen APS – ANKLE PROTECTION SYSTEM zur integrierten Verstärkung und Stabilisierung des Gelenkes. Dieser Wunsch ist nun Wirklichkeit geworden und bei Schuhfachgeschäften sehr beliebtes Artikel geworden. Als die kleinsten unter den Riesen haben wir den Mut gehabt etwas Einzigartiges und Revolutionäres zu entwickeln. Noch ein wichtiges und nicht irrelevanten Details: Wir sind die letzte noch bestehende 100% Swiss Made Manufaktur in einem Land, die Schweiz, das einst Leader in der Schuhproduktion und -technik war, indem aber heute leider nur noch Trümmer bestehen. Wir sind der Meinung, dass diese “Case-History” eine sehr interessante und griffige mediale Nachwirkungsgeschichte erzeugen könnten wie vor 10 Jahren die On-Running mit ihrer Oncloud-Sohlentechnik “Swiss Engineering”. Nach 10 Jahren verzeichnet jetzt die On-Running AG beinahe mehr al 2 Milliarden Franken Börsenwert. Als kleines Unternehmen haben wir aber die finanziellen Mitteln nicht aus unserer Selbstverschuldeten Anonymität herauszutreten.

Die Firma TechnoBoots ist derzeit der einzige Anbieter, der 100% Schuhe in der Schweiz produziert und über das gesamte technische Spektrum mit modernster Softwareunterstützung und Maschinenpark, von der Entwicklung, bis zum Design, über die Produktion, Spezialanfertigungen, Reparaturservice und Vertrieb alles unter einem einzigen Dach konzentriert.

Kontakt

TechnoBoots

Antonio Zullo

Wilhalde 2

5504 Othmarsingen

0794604654

info@technoBoots.ch

http://www.the-shoemaker.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.