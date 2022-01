Der neue Trend – das Bridal-Package-Hochzeitserlebnis

Brautmode Aschaffenburg – Bridal-Erlebnisse mit Frühstück

Für das Versprechen einer gemeinsamen Zukunft fehlt nur noch das Brautkleid? Die Suche nach dem perfekten Kleid versüßen wir unseren Kundinnen mit einem unbeschwerten Bridal Package. Brautmoden Aschaffenburg „In Liebe gehüllt“ bietet ab sofort ein unvergessliches Hochzeitserlebnis an. Ein gemeinsames Frühstück mit den BegleiterInnen ist der Beginn eines wunderbaren Tages.

Wir machen die Auswahl des Brautkleids zu einem Erlebnis in angenehmer Atmosphäre und mit ausreichend Zeit. Gestartet wird mit einem Frühstück in der Farmerhouse Lodge gegenüber unseres Brautgeschäfts. Das umfangreiche Frühstück mit der Crew bei einem kulinarischen Kurztrip nach Südafrika startet um 11 Uhr.

Das hippe Boutique-Hotel in Aschaffenburg verwöhnt mit einem tollen Frühstücksarrangement, das gegen 12 Uhr endet. Diese Zeit ist ideal zum Austausch und natürlich für die Fragen zum Geschmack der Braut, was ihr Kleid angeht. Jede Braut sollte in ihrem ganz individuellen Stil heiraten. Nach dem leckeren Frühstück steigt die Spannung, denn jetzt geht es auf die gegenüberliegende Straßenseite ins Brautstudio.

Be a Bride im Bridal-Atelier „In Liebe gehüllt“ in Aschaffenburg

Ab 12 Uhr geht es satt und glücklich in unserem Laden für Brautmode in Aschaffenburg weiter, wo wir mit einem Glas Sekt warten. Die nächsten zwei Stunden dreht sich alles um die Braut und das passende Brautkleid.

Wir präsentieren individuelle Brautkleider, die jede Braut zum Strahlen bringen – immer so individuell wie die Liebesgeschichte des Brautpaares. Als eines der führenden Ateliers für Brautmoden in Aschaffenburg präsentieren wir eine große Auswahl an Brautkleidern aus feinsten Seiden- und Spitzenstoffen.

Einige Brautkleider sind modern, einzigartig und exklusiv, andere eher naturverbunden im Bohemian-Style oder mit verspielten Details. Wer mehr auf moderne Schnitte und zeitlose Schönheit Wert legt, dem empfehlen wir die Kollektion von Wtoo. Die neuen Vera-Wang-Brautkleider tragen, wie erwartet, auch in dieser Saison die unverkennbare Handschrift der begehrten Designerin.

Wir freuen uns, dass wir eins der besten Ateliers für Brautmoden in Aschaffenburg sind. Daher gehört „In Liebe gehüllt“ zu den wenigen Braut-Studios in ganz Deutschland, die mit Vera Wang zusammenarbeiten dürfen. Die Kleider gibt es nur in limitierter Auflage.

Einzigartige Brautkleider für den perfekten Tag

Ungefähr neun bis zwölf Monate vor der Hochzeit sollte mit der Suche nach dem perfekten Brautkleid begonnen werden. Dieser Anlass ist etwas ganz Besonderes. Im Zentrum steht die Persönlichkeit der Braut. Ein Boho-Brautkleid setzt auf leichte Stoffe und Accessoires wie Blumenkränze.

Romantische Kleider sind häufig mit Tüll und Chiffon aufgewertet. Vintage-Bräute lieben eher viktorianische Kleider mit außergewöhnlichen Stoffen.

Wir beraten stets individuell und vertrauen dabei auf unsere Erfahrung und das Wissen um den schönsten Tag im Leben. Das Hochzeitskleid muss sich richtig anfühlen und die Braut überzeugen. Komfort und Schönheit ermöglichen den unbeschwerten Genuss der Hochzeitsfeier.

Die richtigen Stoffe zaubern Farbe ins Gesicht. Auch die Figur kommt durch den passenden Schnitt bestens zur Geltung. Mit dem richtigen Hochzeitskleid sind unzählige Emotionen verbunden.

Wir nehmen uns Zeit für die persönliche Beratung in privater Atmosphäre. Änderungswünsche besprechen wir direkt vor Ort. Das Bridal-Package-Hochzeitserlebnis lässt sich ganz einfach per E-Mail oder Telefon buchen.

Inmitten von Groß-Umstadt findet Ihr unseren Bridal Concept Store. Modern, stilvoll, einzigartig.

Ein Ort für die authentische, unkonventionelle Braut, die stilsicher und selbstbewusst durchs Leben geht. Eine Frau, die ein bisschen verträumt und doch auch wild ist und ganz viel Liebe in ihrem Herzen trägt.

Wir haben eine Atmosphäre geschaffen, in der Dich unsere romantischen aber auch modern-minimalistischen Brautkleider im Vintage-Stil und Boho-Chic erwarten.

Eine aufregende Auswahl an fließenden Schnitten, feinster Spitze, kombiniert mit raffinierten Details und luftigen Seidenröcke. Zeitlos, verspielt, zart. Atemberaubend!

Wir freuen uns auf Dich!

Firmenkontakt

in Liebe gehüllt – Braut Atelier

Angelina Schodlok

Carlo-Mierendorff-Str. 2

64823 Groß-Umstadt

+49 6078 9169964

braut@in-liebe-gehuellt.de

https://www.in-liebe-gehuellt.de/

Pressekontakt

Sellwerk | TG Telefonbuch-Verlag Frankfurt/M. – Chemnitz GmbH & Co.KG

Asya Onatca

Wiesenhüttenstraße 18

60329 Frankfurt/Main

069 – 63 19 89 76

info.ffm@sellwerk.de

https://www.sellwerk-frankfurt.de/webdesign-agentur-frankfurt

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.