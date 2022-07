Der „Oide Wiesn 2022“ Sammlerkrug

Dieser Krug ist der Nachfolger des „Koa Wiesn“ Krug

Endlich ist es wieder so weit: Das Oktoberfest findet nach zwei Jahren Pause heuer wieder statt. Und auch der lang ersehnte Besuch auf der traditionellen Oidn Wiesn wird wieder möglich sein! Die Aufbauarbeiten hierfür sind bereits im vollen Gange und passend zum Countdown gibt“s ab sofort den offiziellen, auf 1.000 Stück streng limitierten und nummerierten „Oide Wiesn“-Steinkrug. Ein absolutes Highlight für alle Sammler! Erhältlich ist dieser einmalige Sammlerkrug unter www.bavariashop.de zu einem Preis von 49,99EUR.

Andreas Greipl, der Geschäftsführer der Bavariashop GmbH, zeigt auch hier wieder großes soziales Engagement. Bereits in den Jahren 2020 & 2021 wurde mit dem Verkauf des „Koa-Wiesn-Kruges“ eine Spendenaktion gestartet, mit der eine überragende Spendensumme von knapp 80.000EUR eingenommen wurde. Damit wurden diverse Vereine sowie Schausteller und Musiker des Oktoberfests unterstützt. So soll auch in diesem Jahr der Verkauf des Sonderkruges „Oide Wiesn“ dem guten Zweck dienen und 10% der Erlöse an den Verein „Ein Herz für Rentner e.V.“ gespendet werden.

Auf dem nostalgischen 1 Liter Krug ist ein traditionell gestaltetes Motiv vom Münchner Kindl auf einer Schiffschaukel mit Bier im Steinkrug und zwei Steckerlfisch in der Hand zu sehen. Seit 2010 gibt es die Oide Wiesn, die eigentlich als einmaliges Event zum 200. Jubiläum des Oktoberfests geplant wurde und seitdem nicht mehr wegzudenken ist. Sie steht für die Anfänge des Oktoberfests und soll ein Gefühl geben, als wäre man in früheren Jahren auf der Wiesn, mit historischen Fahrgeschäften und günstigen Preisen. So ist der Krug, wie es sich für die Oide Wiesn gehört, aus Stein.

Als streng limitierte Auflage ist dieser handgemachte, nummerierte Steinkrug ein Muss für alle Wiesnfans und Sammler.

Unser Bavariashop steht für die Liebe zur bayerischen Heimat. Unser Sortiment besteht zu 100% aus bayerischer Lebensfreude! Egal, ob Du personalisierte Souvenirs suchst oder ob es pfundige Geschenkartikel sein sollen, wir garantieren Dir spannende bayerische Produkte und personalisierte Produkte von höchster Qualität für jeden Anlass.

