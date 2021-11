Der Ojas-EcoBionizer deaktiviert Corona Viren bis zu 99%

Durch die patentierte biopolare Ionisierung werden Viren (auch Corona Viren), Schimmelpilze, Pollen und Bakterien um ein Vielfaches in der Umgebungsluft reduziert.

Können Sie sich an das belebende Gefühl erinnern, dass Sie bei einem Spaziergang im Gebirge oder am Meeresstrand hatten? Die Luft ist dort besonders gesund und energiereich, sie enthält Ionen im Überfluss. Auch bei einem reinigenden Gewitter werden viele positive und negative Ionen gebildet – die Luft danach atmet man gern tief ein. Der Ojas-EcoBionizer nimmt sich die Natur als Vorbild und energetisiert Ihre Umgebungsluft durch die patentierte bipolare Ionisierung und die OJAS-Belebung mit Lebenskraft.

Wie sich die energetische Belebung auswirkt, zeigte ein Test mit Lebensmitteln: billige, geschälte Ananas in Kunststoffverpackung aus einem Discounter wurden 30 min. lang in den Luftstrom des Ojas-EcoBionizers gestellt. Der Unterschied zur Ananas ohne Ojas-Belebung war faszinierend. Die Ananas aus dem Laden war trocken und fad im Geschmack. Die gleiche Ananas, die vor dem Gerät stand, war frisch und saftig und schmeckte wie eine gerade geerntete Ananas in Costa Rica. Stellen Sie sich nun bitte vor, wie sich die Energie in Ihren Räumen und in Ihrem Körper verbessert!

Der Ojas-EcoBionizer trägt mit der neuen Ionisierungstechnologie und der Aktivierung von Sauerstoffmolekülen auch zu gesunder Raumluft bei. Die ionisierte Luft bindet die Molekülketten von Umweltschadstoffen. Pollen, Bakterien und Viren werden so zu 99% dort deaktiviert, wo sie gerade sind. Auch Schimmelpilze werden um ein Vielfaches reduziert.

Der Ojas-EcoBionizer ist für alle Räume bis zu einer Größe von 100 m2 geeignet: Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer, Fitness-Studio, Kita, Schule, Büro, Hotels usw.

Für Kindergärten und Schulen gibt es ein Förderprogramm der Bundesregierung für mobile Luftfilter. https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/mobile-luftfilter-corona-1941984

Weitere Informationen erhalten Sie bei Mohan Bachmann unter: 0171-615 71 15.

Hier können Sie sich eine kostenlose Info-Broschüre bestellen: https://ojas.de/info-broschuere/

Kontakt: OJAS, Mohan Bachmann, Am Eschenausteg 14, 90768 Fürth, E-mail: mb@ojas.de

Mein Ziel ist es, Menschen zu dienen Ihre Lebensräume wieder in eine natürliche Oase der Erholung zu verwandlen.

