Der OPC Router von inray spricht nun auch Sparkplug!

Der OPC Router von inray bietet zusammen mit Sparkplug eine neue und explizit für die Industrie entwickelte Möglichkeit des Datentransfers

Die weltweite Vernetzung schafft in der Industrie ungeahnte Möglichkeiten und unzählige Vorteile. Umso wichtiger ist es, ein Unternehmen digital aufzubauen. Prozesse kontrollieren und optimieren, Produktionsausfälle vorzeitig erkennen und verhindern, sind nur einige der Vorteile.

Die Auswertung und Verarbeitung von Daten beginnt in der Feldebene, direkt an der Maschine. Diese liefert unzählig viele unterschiedliche Daten, die alle in ihrer eigenen Art und Weise wichtig für ein Unternehmen sind. Eine Möglichkeit Maschinendaten im gesamten Unternehmen bereitzustellen ist Sparkplug. Sparkplug ist eine Spezifikation und sorgt für einen leichtgewichtigen Datentransfer in Echtzeit – von der OT in die IT. Der entscheidende Vorteil von Sparkplug: Die Spezifikation bringt die für die Maschinen unabdingbaren Kommunikationsstrukturen bereits mit. Somit lässt sich diese Art von Kommunikation schnell im System integrieren und mit Hilfe einer Middleware überall auf der Welt verfügbar machen.

Eine Middleware ist eine elementare Software für die Verbindung verteilter Systeme. Sie greift Maschinendaten ab und stellt diese für andere Abteilungen und Bereiche eines Unternehmens bereit. Somit verbindet sie die OT mit der IT und sorgt für eine gemeinsame Kommunikation, in dem sie verschiedene Kommunikationssprachen vereint. Diese Verbindung sorgt für einen in Echtzeit stattfindenden Datenfluss und Transparenz zwischen OT und IT. Der OPC Router ist eine solche Middleware. Er ist eine Software-Lösung, die Maschinen und Systeme miteinander vernetzt. Er erfasst Daten, führt sie zusammen und stellt sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort bereit. Mit seinen Plug-ins können zahlreiche Systeme angebunden werden, wie z.B. SAP, Cloud-Systeme, Datenbanken, Drucker und Steuerungen. Die Verbindung einzelner Systemkomponenten erfolgt beim OPC Router auf einer grafischen Oberfläche per Drag & Drop ohne Programmierkenntnisse. Das macht den OPC Router zu einer führenden Middleware-Lösungen für die Industrie.

inray ist führender Spezialist für Software in den Bereichen Industrie 4.0, IoT, Konnektivität sowie Maschinendaten- und Betriebsdatenerfassung. Die Software-Produkte sind darauf abgestimmt, Daten zu erfassen, zusammenzuführen und Informationen bereitzustellen. Das Portfolio umfasst u.a. den OPC Router als benutzerfreundliche Datendrehscheibe für Industrie 4.0-Projekte. Mit über 25 Jahren Erfahrung bringt inray Know-How in den entsprechenden Bereichen mit.

