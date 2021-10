DER PIAVE KÄSE: IN KÜRZE STARTET DER NEUE WETTBEWERB “GEWINNE MIT CAPITAN PIAVE”

Bis zum 30. November ist noch Zeit, sich an der Initiative der europäischen Kampagne Nice to Eat-EU für Kinder zu beteiligen.

Busche 29.09.2021 – In Kürze startet der neue Wettbewerb, bei dem sich alles um die Welt des PIAVE DOP-Käses dreht. Die im Rahmen der europäischen Kampagne Nice To Eat-EU organisierte Initiative, die darauf abzielt, Kindern zwischen 6 und 11 Jahren die Herkunft, den guten Geschmack und die besonderen Eigenschaften des Piave DOP-Käses zu vermitteln, heißt “Gewinne mit Capitan Piave” und findet vom 01.10.2021 bis zum 30.11.2021 statt.

Ziel ist es, unsere ganz kleinen Verbraucher in Bezug auf die Originalität von DOP-Produkten zu sensibilisieren und sie mithilfe von spielerischen Tätigkeiten auf die Europäische Union und deren Qualitätssysteme aufmerksam zu machen. In diesem Fall geht es vor allem um den Piave Käse und um die große Bedeutung seines Ursprunggebiets, der Produktionsmethoden und der zertifizierten Qualität.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Instant Win

Vom 1. Oktober bis zum 30. November 2021 können die Benutzer einmal täglich an dem Wettbewerb teilnehmen, indem sie das entsprechende Banner auf der Facebook-Seite des Events oder gemäß den folgenden Anweisungen auf dieser Seite anklicken http://www.nicetoeat.eu/vinciconcaptainpiave:

1. Durch Ausfüllen des Anmeldeformulars mit den angeforderten Daten

(Name des Kindes + Name und Nachname einer der Eltern + E-Mailadresse einer der Eltern);

2. Durch Beantwortung der “Frage des Tages” beim Instant Win Quiz

(1 Frage mit 2 geschlossenen Antworten zum Thema “Europäische Union, ihre Qualitätssysteme sowie die Schutzmaßnahmen/Besonderheiten des Piave DOP-Käses”).

Wurde die Frage korrekt beantwortet, wird sofort das “Instant Win” System aktiviert, welches einen täglichen Gewinn unter den insgesamt 61 Capitan PIAVE-Preisen verteilt.

Endauslosung

Unter allen, die am Instant Win-Quiz mitgemacht haben und die “Thank you Page” für die Teilnahme am Wettbewerb auf ihrem Facebook-Profil geteilt haben, wird schließlich der Super-Hauptpreis verlost, nämlich ein wundervoller Aufenthalt für 3 Personen (2 Erwachsene und ein Kind) in den Belluneser Dolomiten.

Worauf wartet ihr noch? Versucht euer Glück und habt Spaß dabei.

Spielt jetzt mit Capitan Piave und gewinnt jeden Tag tolle Gadgets eures Helden!!

Eines der Hauptziele des Konsortiums ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die Online- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieser Käsesorte zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram@nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf den Webseiten www.nicetoeat.eu und www.formaggiopiave.it

Press Office

