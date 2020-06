Der Schal mit der Ente – das neue Herren-Accessoire

Ein Mode-Designer aus Ulm hat eine neue Marke entwickelt – iPROduQ.com – den Schal mit der Ente – leichte hochwertige UNISEX-Schals für SIE und IHN

ULM: Mit einer exklusiven, sehr hochwertigen UNISEX-Schal-Kollektion hat sich der Ulmer Markus Botzenhart vorgenommen, der Krawatte endgültig den Kampf anzusagen. Der Mann von Welt trägt lieber einen leichten Ganzjahres-Schal und setzt sich so von der Masse ab, als auf alt-modische Krawatten zu setzen. Mit 17 außergewöhnlich farbenfreudigen Designs hat der gebürtige Söflinger eine wunderschöne Start-Auswahl geschaffen, die zu jedem Outfit getragen werden kann. Der Schal passt zu jedem Jacket oder Anzug, kann aber auch zum kurzen legeren Sommerhemd getragen werden. In Zeiten von Corona reifte auch die Überlegung, passende Masken zu den Schals anzubieten, diese Idee hat Herr Botzenhart aber wieder verworfen, da er fest an eine Zeit ohne Maske glaubt. Die Schals sind überwiegend aus einer sehr leichten, angenehm zu tragenden Baumwoll-Seiden-Mischung gefertigt, handgerollt und perfekt verarbeitet. Um sich von anderen Herstellern von Anfang an klar abzugrenzen, hat Herr Botzenhart eine neue Marke mit ungewöhnlichem Namen kreiert – iPROduQ.com – und er hat sich vorgenommen seine Produkte unter dem Slogan “Der Schal mit der Ente steht für außergewöhnliches Design und höchste Qualität” weit über Deutschland hinaus bekannt zu machen. Die erste Kollektion ist auf jeden Fall schon mal sehr gelungen und man kann sehr gespannt sein, was die neue Schal-Manufaktur in der Zukunft noch alles auf den Markt bringen wird!

iPROduQ.com – der Schal mit der Ente – wir kreieren Schals aus Leidenschaft

Kontakt

Markus Botzenhart – iPROduQ.com

Markus Botzenhart

Hasensteige 16

89081 Ulm

0731/94696-22

office@iproduq.com

https://iproduq.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.