Psychologisch geschickter Umgang mit „schwierigen“ Mitarbeitern

Der schon wieder! Psychologisch geschickter Umgang mit „Minderleistern“ und „schwierigen“ Mitarbeitern

Motivierte Mitarbeiter sind die wertvollste Ressource – und sie entscheiden über den Unternehmenserfolg. Um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen, sollten Führungskräfte zu einem bunten Katalog an Maßnahmen greifen. Aufstiegsmöglichkeiten und Gehalt alleine von der Motivation abhängig zu machen, ist zu kurzfristig gedacht. Wie echte Mitarbeitermotivation aussehen kann und welchen Beitrag Führungspersönlichkeiten dazu leisten, erklärt der diplomierte Psychologe Thomas Eckardt in seinem neuen Führungskräfteseminar/Webinar „Kopfmassage“. Nach mehr als 30 Jahren Berufserfahrung weiß der erfolgreiche Managementcoach wie viel Zeit gute Führungskräfte in die Motivation ihrer Mitarbeiter investieren müssen.

Begleitet von Mega-Trends wie Globalisierung und Digitalisierung sowie dem stetigen Ringen um Nachwuchs- und Fachkräfte stellt das aktuelle Arbeitsumfeld hohe Anforderungen an Mitarbeiter. Herr Thomas Eckards weiß, rund 69 Prozent der Arbeitnehmer verrichten „Dienst nach Vorschrift“. Die Folgeschäden aus der daraus resultierenden mangelhaften Motivation werden auf Milliarden beziffert. Hier sind Führungskräfte in der Verantwortung. Das Seminar „Kopfmassage“ zielt darauf ab, wie Vorgesetzte Mitarbeiter positiv beeinflussen können und maßgeblich zur erforderlichen Motivation beitragen können. Einsatzbereitschaft, Kundenorientierung, Eigeninitiative sind maßgeblich für die Einbringung neuer Ideen verantwortlich. Negative Aspekte wie eine hohe Personalfluktuation und Krankenstände, die sich in der Regel auf das Betriebsklima auswirken, benötigen besondere Beachtung seitens verantwortlicher Führungskräfte.

Herr Thomas Eckard nimmt in seinem Webinar extrinsische und intrinsische Motivationsfaktoren unter die Lupe. Welche Methoden regen Mitarbeiter ernsthaft an und wie groß ist die Einflussnahme von Werten auf deren Reaktion? Weniger Heureka, dafür mehr Aufmerksamkeit. Interesse sowie die offene Haltung, mit der Führungskräfte ihren Kollegen begegnen, konzentriert sich auf eine Begegnung auf Augenhöhe. Zudem sind Veränderungen in verschiedenen Arbeitsprozessen ein wichtiger Bestandteil dem schnellen Wandel aus Sicht von Unternehmen gerecht zu werden. Innerhalb kurzer Zeit müssen neue Technologien übernommen und Fachwissen aktualisiert werden. Im Hinblick darauf, lohnt sich der kritische Umgang mit jedem einzelnen Mitarbeiter, seinen Ressourcen als auch individuellen Fähigkeiten, weiß der renommierte Psychologe Thomas Eckardt.

Der diplomierte Psychologe Thomas Eckardt liefert mit dem Webinar am 05. April 2022 von 10 Uhr bis 11:30 Uhr eine perfekte Basis für alle Führungskräfte, die Mitarbeiter souverän und mit gezielter Zuversicht aus schwierigen Situationen führen. Teilnehmer lernen, wie anspruchsvolle Momente und herausfordernde Menschen in allen Lebenslagen professionellen Umgang erfahren. Die Rolle der Führungskraft gesteht „schwierigen“ Mitarbeitern Raum zur Weiterentwicklung zu und entschärft den täglichen Umgang mit Kollegen. Schwierig zu sein, fordert Teammitglieder in dienstleistungsorientierten Unternehmen.

Managementtrainer Thomas Eckardt bietet umfassende Einblicke in die psychologisch soziale Perspektive von Führungskräften, die in besonderen Belastungssituationen auf „schwierige“ Mitarbeiter eingehen und erfolgreich Belastungsspitzen abfedern können. Der Umgang mit Minderleistern fordert nicht nur Führungspersönlichkeiten, sondern auch Kollegen und das gesamte Team. Stehen unangenehme Gespräche auf der Tagesordnung, sind regulierende Maßnahmen gefragt.

Wie man bei Minderleistung rechtzeitig, konsequent und dennoch sensibel interveniert, zeigen hilfreiche Mittel und Strategien der Gesprächsführung auf. Wollen oder können „schwierige“ Mitarbeiter vertraglich geschuldete Arbeitsleistungen nicht mehr vollumfänglich erbringen, sind Führungskräfte gefordert. Ziel dieses Webinar ist es, Teilnehmern hilfreiche Tools an die Hand zu geben, um Störfaktoren abzuklären und Leistungsbereitschaft zu fördern.

Referent:

Dipl.-Psych. Thomas Eckardt,

Psychologe, Coach und Buchautor

Webinardauer:

10:00 bis 11:30 Uhr

Zum Trainer und Autor

Thomas Eckardt, der Autor, der nicht nur theoretische, sondern auch praktische Erfahrungen in seinen Büchern verarbeitet. Als Diplom-Psychologe und Coach weiß er, welche Informationen seine Teilnehmer und Leser brauchen. Über 30 Jahre Erfahrung und aktuelles Wissen machen seine Ratgeber, Trainings und Webinare zu einem regelmäßigen Begleiter von Fach- und Führungskräften.

