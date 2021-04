Der Teamprocessor 2 – jetzt noch besser ausgestattet

Neue Funktionalitäten machen den Teamprocessor zu einem universalen Werkzeug für die Konsolidierung von Tabellenkalkulationen.

Viele Unternehmen suchen für ihr Team noch nach einer Lösung, die so flexibel wie eine Tabellenkalkulation und so robust wie eine Datenbankanwendung ist. EDVDAM bietet die Lösung:

Seit 2019 können Unternehmen den Teamprocessor als “Out of the Box”- Lösung für eine Oracle Datenbank-Infrastruktur einsetzen – komplett lizenzkostenfrei. In der neuen Version 2 wurde diese Lösung weiter durch aktuellere Oracle Datenbank- und APEX-Versionen verbessert und vorbereitet für einen Einsatz als virtuelle Maschine. Diese Weiterentwicklung wurde von der Innovationsförderung des Landes Niedersachsen und der Europäischen Union unterstützt.

Durch Einsatz des Teamprocessors erwerben Unternehmen zwei wichtige Vorteile. Sie können zum einen in Eigenregie Blätter aus Tabellenkalkulationen in vollwertige Datenbankapplikationen verwandeln. Diese sind einsetzbar im Firmennetzwerk und können über den Browser mit jedem Endgerät verwendet werden. Zum anderen können mit dem Teamprocessor komplexe Unternehmensapplikationen erstellt werden. Dafür steht Low-Code Funktionalität im APEX Frontend und Rapid Development für die gesamte Applikation zur Verfügung.

Essentiell ist dabei, dass vom ersten Augenblick an alle Arbeiten in reibungsloser Teamarbeit verrichtet werden können, dank des überlegenen Oracle Transaktionsmanagements.

Der Teamprocessor 2 ist ab dem 1.4.2021 bei EDVDAM mit und ohne Fujitsu-Serverhardware verfügbar. Der Preis ohne Hardware beträgt 299,- EUR zzgl. ges. MwSt.. Folgende Ausstattung ist immer enthalten:

-Handbuch und Menüführung in deutsche Sprache.

-Der Table2Base Excel Konverter, der Tabellenblätter für den einfachen Import in den Teamprocessor vorbereitet.

-Der Datenaustausch erfolgt über eine abgesicherte Datenbank.

-Es können große Datenmengen zügig verarbeitet werden.

-Konkurrierendes Ändern wird transaktionssicher aufgelöst.

Weitere Informationen bei EDVDAM telefonisch während der Geschäftszeiten Mo – Fr von 10:00 bis 16:00 Uhr unter 04131 2199410 oder per E-Mail an teamprocessor@edvdam.de.

Weitere Informationen gibt es auf der Seite https://teamprocessor.de

Seit der Gründung unseres Unternehmens in 2006 ist die Softwareentwicklung auf Oracle Datenbanken nicht nur unser Schwerpunkt, sondern auch unsere große Leidenschaft. Da liegt es auf der Hand, dass wir uns in dieser Spezialisierung immer weiterentwickelt haben.

Mit Oracle Apex haben wir ein Werkzeug anhand, um Applikationen – web-gestützt und responsiv – mit Low-Code-Technologie im Rapid Development zu erstellen.

Für die Unterstützung der Digitalisierung von Workflows und Reportings auf Oracle-Datenbanken und Data-Warehouses ist deshalb EDVDAM e.K. eine gute Wahl.

Unsere Erfahrung hat uns geholfen, ein neues Produkt – wir nennen es Teamprocessor – zu entwickeln, das sich speziell als “Out-of-the-box-Lösung” für KMU (ohne eigene Oracle-Datenbank-Infrastruktur) anbietet. Wir haben es so konzipiert, dass für unsere Kunden keine Lizenzkosten anfallen.

Firmenkontakt

EDVDAM e.K.

Andreas Möller

Blümchensaal 1b

21337 Lüneburg

04131 2199410

a.moeller@edvdam.de

http://www.edvdam.de

Pressekontakt

EDVDAM e.K.

Werner Schlottbohm

Blümchensaal 1b

21337 Lüneburg

017634617602

w.schlottbohm@edvdam.de

http://www.edvdam.de

