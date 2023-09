Der Thomson-Fernseher für Camping und Urlaub

Kompakt und 12/24-Volt-Stromversorgung

Berlin/Paris, September 2023. Auf der IFA vorgestellt kommt der neue Camping-TV von Thomson in den nächsten Tagen in den Handel. Und er ist vor allem für Camper interessant. Auch wenn es keinen Strom für den Fernseher gibt – mit Thomson ist das kein Problem. Die neuen Camping-Fernseher von Thomson mit 24 oder 32 Zoll Diagonale haben nämlich eine 12/24-Volt-Stromversorgung. Das heißt, sie können unterwegs im Auto, Wohnmobil, Campingwagen oder an einer anderen Niederspannungsquelle betrieben werden. Eine Antenne ist nicht erforderlich, sofern sich WiFi oder ein Smartphone für einen Hotspot in der Nähe befinden.

Ist nämlich eine Niederspannungsstromquelle wie ein Zigarettenanzünder verfügbar, kann man den Thomson Camping-Fernseher überallhin mitnehmen – natürlich auch auf den Campingplatz.

Für alle Aktivitäten in der Natur, die weit von einer 230-Volt-Steckdose entfernt sind, sind sie die Lösung für Unterhaltung beim Angeln, in einem Van, einer Hütte, auf einem Boot oder, oder, oder. Sowohl beim 24-Zoll-Modell (61 cm) als auch beim 32-Zoll-Model (81 cm) nutzt der Bildschirm randlos das Chassis aus. Und die weiße 24-Zoll-Version passt zu jeder Einrichtung. Ein weiteres cleveres Detail ist, dass die Standfüße an beiden Enden des Bildschirms auch mittiger angebracht werden können, wobei der Abstand zwischen den beiden nur 29 Zentimeter beträgt. So kann der Bildschirm praktisch auf jedem schmalen Untergrund – wie auf einem Campingtisch – aufgestellt werden. Man braucht wie erwähnt keine Antenne. Das Vorhandensein eines WLAN-Zugangs reicht – was auf den meisten Campingplätzen der Fall ist. Natürlich kann auch ein aufgespannter Hotspot eines Mobiltelefons helfen, das sich in Reichweite befindet. Und ein 4G- oder 5G-Netz sollte verfügbar sein. Ausgestattet mit Android TV kann der Bildschirm dann problemlos TV-Programme streamen, Mediatheken zugänglich machen oder Video-on-Demand-Dienste wie Netflix, Disney+ oder Prime Video nutzen. Über den integrierten Chromecast ist es auch möglich, Videos direkt vom Smartphone zu streamen.

Wichtigste Ausstattungen:

Modelle: 24HA2S13C oder: 32HA2S13C

Größen: 24 oder 32 Zoll

Stromversorgung: 12/24 und 220 V

Smart-TV: Android TV 11, Chromecast, Sprachsteuerung

Anschlüsse: Wi-Fi, Bluetooth, 3 HDMI, 1 optischer Audioanschluss, 2 USB

Tuner: DVB-T und Satellit

Preis: 199 Euro (EVK)

Pressetext, Fotos & Datenblatt

Download: http://tinyurl.com/msb58vxk

Weitere Informationen: www.mythomson.com

Ansprechpartner für die Presse

Christoph Müllers

Agentur PR Müllers

Leuther Strasse 13 a

D-47638 Straelen

Tel: +49 (0) 2839 – 5683130

Mobil: +49 (0) 172 2113333

presse@prmuellers.de

www.prmuellers.de

Über THOMSON

Seit 130 Jahren ist THOMSON maßgeblich an bahnbrechenden technologischen Revolutionen beteiligt und stets darauf bedacht, diese Innovationen für jedermann nützlich und zugänglich zu machen. Heute ist die Marke THOMSON im häuslichen Alltag zu einem festen Begriff geworden dank einer umfangreichen Palette praktischer, innovativer, zuverlässiger und eleganter Produkte und Lösungen: Fernsehen, Audio/Video, Telefonie, Computer, vernetzte Produkte, Haushalt- und Küchengeräte, Gesundheit und Wellness THOMSON ist eine Marke von Talisman Brands, Inc.

www.mythomson.com

PR Agentur

Kontakt

PR Müllers

Christoph Müllers

Leuther Str. 13 a

47638 Straelen

02839-5683130



http://prmuellers.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.