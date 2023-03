Der TM20 von Techman Robot, der leichteste KI-Cobot mit hoher Nutzlast

Integrierte Optik und geringes Gewicht für Produktionseffizienz der nächsten Generation

Taoyuan, Taiwan, 23 März 2023 – Techman Robot definiert kollaborative Robotik mit KI der nächsten Generation neu und hat den TM20-Roboterarm herausgebracht, den branchenweit leichtesten kollaborativen Roboter (Cobot) mit hoher Nutzlast und künstlicher Intelligenz (KI). Obwohl er unglaublich leicht ist, macht die hohe Nutzlastkapazität den TM20 zur idealen Lösung für schwere AMR-Anwendungen (Autonomous Mobile Robot).

Der TM20 erweitert die TM-Roboterpalette auf noch höhere Nutzlasten und wiegt nur 32,8 kg, trägt aber bis zu 20 kg und hat eine Reichweite von 1300 mm mit sechs Gelenken. Es ist jetzt die leistungsfähigste und wettbewerbsfähigste Automatisierungslösung für verschiedene Anwendungen, darunter Halbleiter, Elektronik und Medizin.

Schnellere Produktion, geringerer Energieverbrauch, höhere Präzision

Dieser leichtere Roboter verbessert die Produktionsgeschwindigkeit und -effizienz, indem er den Energieverbrauch senkt und die Ladezeit in mobilen Szenarien verkürzt. Die flinke Manövrierfähigkeit eines solchen Leichtbauroboters ist auch ein großer Vorteil für Aufgaben, die häufiges Wenden erfordern oder mit geringem Platz.

Die integrierte Smart-Vision des TM20 kompensiert Positionierungsfehler und sorgt für Präzision bei schnellen Pick-and-Place-Aufgaben – wichtig zum Beispiel in Halbleiteranwendungen – ohne die Notwendigkeit einer zusätzlichen visuellen oder Positionsüberwachung. Dies reduziert Integrationszeit und -kosten. Darüber hinaus ermöglicht die exklusive TM Landmark-Funktion von Techman Robot die Aktualisierung der relativen Position des Arms und der Schlüsselpunkte in der Umgebung in Echtzeit, wodurch der Roboter unabhängig von der Position des Roboters sicher im 3D-Raum ausgerichtet bleibt.

Perfekt für anspruchsvolle Hochleistungsautomatisierung

Die Vielseitigkeit dieses Roboters macht ihn ideal für eine Vielzahl anspruchsvoller Aufgaben, darunter großvolumige Verpackungen und Palettierungen, umfangreiche Pick-and-Place-Jobs, Materialhandhabung und schwere Maschinenbeschickung. Zu den spezifischen Anwendungen, in denen sich der TM20 auszeichnet, gehören: Halbleiter-Backend-Prozesse, die eine große Menge an manuellem Be- und Entladen und Anheben von Waferboxen mit einem Gewicht von mehr als 10 Kilogramm erfordern, sowie das Abrufen und den Transfer medizinischer Geräte und Medikamente.

TM20 Cobot ist ein voll funktionsfähiger, intelligenter, kollaborativer Roboter mit leistungsstarker KI. Es verfügt über eine intelligentere Optik und periphere Softwareintegration sowie eine intuitivere Benutzeroberfläche. Der TM20 nutzt die nächste Generation von KI, um eine beispiellose automatisierte Produktionseffizienz im Smart-Manufacturing zu bieten.

Erfahren Sie mehr über den leichten KI-Cobot-Roboterarm TM20 mit hoher Nutzlast unter: https://www.tm-robot.com/de/tm20

Techman Robot ist ein branchenführendes Design- und Fertigungsunternehmen für KI-Robotik, das sich der Verbesserung von Unternehmen durch (Roboter-)Technologieanwendungen verschrieben hat. Es ist auf kollaborative Roboter (Cobot) und Smart-Vision-Technologien spezialisiert. Als Tochtergesellschaft von Quant Storage Inc. wird sein schnelles Wachstum und seine Technologieführerschaft durch F&E-Unterstützung, solide finanzielle Unterstützung und die globalen Ressourcen der Quanta Group vorangetrieben. Seine Vision strebt danach, Innovationen voranzutreiben, die Menschen und Technologien näher zusammenbringen und die Qualität der Arbeit zu verbessern, die Unternehmen durch seine Kernwerte Qualität, Innovation und Service zum Erfolg verhilft. Erfahren Sie mehr über die Techman Robot AI Cobot Serie: https://www.tm-robot.com/de

