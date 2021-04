Der Traum vom eigenen Ferienhaus: Der Trend geht zum Tiny House

Viel Urlaubsglück auf wenigen Quadratmetern

Für viele ist ein eigenes Ferienhaus ein lang gehegter Wunsch: Nicht wenige träumen sich in ein Chalet in Süddeutschland, ein hyggeliges Schwedenhäuschen nur ein paar Kilometer vom Meer entfernt, einen modernen Bungalow vor den Toren der Stadt oder ein Häuschen im Landhausstil in der Nähe eines Sees. Corona hat den Wunsch nach einem eigenen Ferienhaus bei vielen Deutschen noch verstärkt. Mit dem trendigen Tiny-House-Konzept rückt der Traum vom Eigenheim für eine Auszeit im Alltag vielleicht schon bald in greifbare Nähe. Denn die Mini-Versionen von Chalet, Schwedenhaus, Bungalow & Co. sind eine pflegeleichte und preisgünstige Bau-Alternative zur herkömmlichen Ferienimmobilie. Optimal durchdacht, ganzjährig bewohnbar, gemütlich, mit einer Ausstattung wie im eigenen Zuhause und nach individuellen Bedürfnissen und Ansprüchen designt, bieten Tiny Houses maximales Urlaubsglück und ungeahnten Komfort auf wenigen Quadratmetern.

Was Bauherr:innen in spe aber nicht vergessen sollten: Auch das Errichten einer Tiny-House-Ferienunterkunft unterliegt bestimmten Auflagen. Wer es unkompliziert mag, kann sich bereits bestehenden Projekten anschließen. Beispielsweise hat sich die Tinyhauswelt GmbH darauf spezialisiert, voll ausgestattete, vermietungsfertige Tiny Chalets auf Campingplätzen zu verkaufen. Wie so etwas aussehen kann, zeigt eindrucksvoll der Campingpark Wemding. Die Mini-Häuschen werden inmitten des Donau-Ries-Kessels direkt am Waldsee liegen und zum Entspannen und zu abwechslungsreichen Outdoor-Aktivitäten in der Umgebung einladen. Und der Traum, dort schon bald ein Urlaubsdomizil sein Eigen zu nennen, ist erschwinglich: Ein Tiny House inklusive aller Installationen und Komplett-Möblierung ist dort bereits ab 65.000 Euro zu haben. Auch unweit vom bayerischen Brombachsee entstehen auf einem Campingplatz zahlreiche Wohlfühloasen, die auf neue naturliebende Eigentümer:innen und Gäst:innen warten.

Die XS-Unterkünfte eignen sich perfekt als Retreat für Körper und Seele, aber auch als Kapitalanlage mit hoher Rendite. In der Zeit, in der das Hideaway nicht selbst genutzt wird, kann es vermietet werden – ein nicht zu unterschätzender Vorteil im Hinblick auf die Refinanzierung. Barbara Stehr, die Regionalleiterin Süddeutschland von NOVASOL – einem der führenden europäischen Anbieter in der touristischen Vermittlung von Ferienimmobilien -, betreut Tiny-House-Projekte und sieht großes Potenzial in diesem Segment: “Tiny Houses oder Mobile Homes sind beliebte Ferienobjekte. Eine reduzierte Fläche, der damit einhergehende Fokus auf das Wesentliche und die Nähe zur Natur: Das schafft ideale Bedingungen, um abschalten zu können – nicht erst seit der Pandemie ein immer größer werdendes Bedürfnis der Deutschen. Kein Wunder also, dass diese Urlaubsform immer beliebter wird. Eigentümer:innen können die Unterkunft selbst nutzen und sie in der übrigen Zeit vermieten. Das bedeutet Entspannung und Geldanlage zugleich. So rückt die Möglichkeit, sich den Traum vom eigenen Ferienhaus zu erfüllen, ein großes Stück näher.”

Über NOVASOL lässt sich das eigene Urlaubs-Objekt problemlos und ohne viel Aufwand vermieten. Von der Vermarktung bis hin zur Endreinigung bietet das Unternehmen ein Rundum-sorglos-Paket im Bereich der Ferienimmobilien-Vermittlung. Eigentümer:innen profitieren von einer hohen Buchungsfrequenz, bester Auslastung und einer Maximierung ihrer Einkünfte, während sie in der restlichen Zeit des Jahres ihr Tiny House nutzen, um selbst unvergessliche Urlaubsmomente zu erleben.

Wer Interesse an der Vermietung seiner Ferienimmobilie hat, findet auf www.NOVASOL.de/Vermieter weitere Informationen.

NOVASOL A/S und dansommer A/S sind Unternehmen der NOVASOL-Gruppe mit Hauptsitz in Virum, Dänemark. Die NOVASOL-Gruppe unterhält Niederlassungen in 18 Ländern Europas sowie 57 Büros europaweit und beschäftigt mehr als 2.300 Angestellte sowie Freiberufler. Zur Vermietung stehen rund 50.000 Ferienobjekte in 19 Ländern. NOVASOL A/S ist Teil von Awaze – Europas führendem Anbieter von professionell gemanagten Ferienhäusern, -wohnungen und Ferienanlagen.

