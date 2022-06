Der Urlaubs-Check: Mit dem 9-Euro-Ticket in die Sommerferien?

Als Teil des „Energiekosten-Entlastungspakets“ können alle Bürger mit dem 9-Euro-Ticket drei Monate lang den bundesweiten ÖPNV nutzen. Der Zeitraum der Aktion fällt genau in die Sommerferien, was für einen preiswerten Sommerurlaub sorgen kann. Doch ob die An- und Abreise in den kommenden Sommerferien mit dem 9-Euro-Ticket für die Mehrheit der deutschen Urlauber tatsächlich möglich ist, hat der Onlinemarktplatz Traum-Ferienwohnungen untersucht. Hierfür wurden für die zwölf größten Städte, die jeweils sieben beliebtesten innerdeutschen Reiseziele in den Sommerferien 2022 ermittelt und die Erreichbarkeit mit dem 9-Euro-Ticket analysiert.

36% der Urlauber können ihr Reiseziel innerhalb von fünf Stunden erreichen, 13% innerhalb von drei Stunden

Die längste Fahrzeit müssten Urlauber aus München bei der Fahrt nach Sylt in Kauf nehmen, wenngleich rund 15,5 Stunden Fahrzeit bei sechs Umstiegen wenig attraktiv erscheinen. Rund 14 Stunden Fahrzeit würden wiederum Hamburger bei der Fahrt nach Oberstdorf ins Allgäu oder Garmisch-Partenkirchen benötigen. Dennoch gehören Münchner und Hamburger zu den größten Profiteuren hinsichtlich der Erreichbarkeit ihrer Sommer-Reiseziele.

Die deutsche Top-Destination für Münchner ist die Region um Garmisch-Partenkirchen, die per Direktverbindung im Regionalexpress in weniger als 1,5 Stunden erreicht wird. Oberstdorf im Allgäu, die zweitbeliebteste Region für Münchner, ist in weniger als 2,5 Stunden erreicht.

Hamburger profitieren besonders von der Nähe zu populären Urlaubsorten: Zu den Top 3 Sommerzielen müssen Hamburger im Durchschnitt lediglich 2,7 Stunden Fahrtzeit einplanen. Sylt, unangefochten auf Platz 1, ist vom Bahnhof Altona ohne Umstieg in drei Stunden erreicht.

Auch für Berliner ist die Reise mit dem 9-Euro-Ticket eine Option: Die fünf beliebtesten Sommer-Ziele, allesamt in Mecklenburg-Vorpommern, sind in weniger als fünf Stunden zu erreichen und den schnellsten Verbindungen gegenüber kaum im Nachteil.

Doch nicht für alle Sommerurlauber ist die An- und Abreise per ÖPNV praktikabel, manch einer wird sprichwörtlich auf der Strecke bleiben. Für Frankfurter ist keines ihrer Ziele unter sieben Stunden zu erreichen. Kölner benötigen zu ihren Sommerzielen mindestens sechs Stunden.

Leipzig und Dresden befinden sich unweit der Sächsischen Schweiz, die Fahrt nach Königstein dauert von Leipzig rund 2,5 Stunden, von Dresden etwa eine Stunde. Als nächstgelegenes Ziel ist die Müritz mit fünf und 5,5 Stunden noch in Reichweite. Für die Zugfahrt zur Top-Destination beider Städte, Rügen, müssten Urlauber mit etwa sieben und acht Stunden deutlich mehr Zeit aufbringen.

Für Sommerurlauber aus Dortmund und Essen ist die Zugfahrt zu ihrem Lieblingsziel, den Ostfriesischen Inseln, eine Option: Etwa 4,5 Stunden dauert die Fahrt nach Norddeich (Norden).

Eine Übersicht mit allen Ergebnissen der Analyse finden Sie hier:

https://unternehmen.traum-ferienwohnungen.de/presse/pressemitteilungen/der-urlaubs-check-mit-dem-9-euro-ticket-in-die-sommerferien/

