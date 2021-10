DERMALOG mit starkem Engagement für das UKE

Beeindruckende Leistung der Mitarbeiter*innen von DERMALOG für den guten Zweck: Beim diesjährigen Benefizlauf des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf für den Kinderschutz kam von DERMALOG die großartige Spendensumme von 18.096,44 Euro zusammen. Ein großes Dankeschön geht an alle, die mitgemacht haben. Jetzt wurde der Scheck überreicht.

Ob Laufen, Schwimmen oder Rad fahren, jeder Kilometer zählte für den guten Zweck. Beim diesjährigen Benefizlauf des Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf waren auch über 30 Mitarbeiter*innen von DERMALOG dabei – mit großem Engagement und Erfolg. Eine großartige Strecke von 18.096,44 km ist von allen zusammengetragen worden. Pro Kilometer spendet DERMALOG 1 Euro. Das Geld kommt jetzt Kindern zugute, die bei Verdacht auf Misshandlung, Vernachlässigung oder sexuellen Missbrauch im Kinderkompetenzzentrum am UKE behandelt werden.

“Wir danken allen DERMALOG-Sportler*innen, die sich für den Benefizlauf eingesetzt und dadurch diese fantastische Summe ermöglicht haben”, freut sich DERMALOG Geschäftsführer Günther Mull.

Am 28.09.2021 fand jetzt die Scheckübergabe an das UKE statt. Prof. Dr. med. Benjamin Ondruschka, Institutsdirektor, Facharzt für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und Direktor des Instituts für Rechtsmedizin, sowie Petra Gilb-Julie vom Fundraising-Team, freuten sich sehr über den Scheck für das Kinderkompetenzzentrum des UKE. Die Übergabe für DERMALOG übernahmen CEO Günther Mull, CFO Michael Schütt und Heiko Vogt, Head of Human Resources.

“Wir freuen uns sehr über das Engagement von DERMALOG und diese hohe Einzelspende. Eine starke Leistung”, sagte Prof. Dr. med. Benjamin Ondruschka bei der Scheckübergabe.

“Ich bin mir sicher, dass wir nach dieser beindruckenden Resonanz aus unserem Team auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein werden”, betonte Günther Mull.

Wegen der Corona-Pandemie fand der UKE-Benefizlauf in diesem Jahr erstmals online statt. Insgesamt kam eine Summe von 72.883,44 Euro zusammen. Das Kinderkompetenzzentrum des UKE (Kinder-KOMPT) wird vom Institut für Rechtsmedizin geleitet und von der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration seit mehreren Jahren gefördert. Weitere Informationen zum Kinder-KOMPT gibt es im Internet unter: www.uke.de/kinder-kompt

Über DERMALOG

DERMALOG mit Sitz in Hamburg ist Deutschlands Pionier für Biometrie und der größte deutsche Hersteller biometrischer Systeme. Das 1995 gegründete Unternehmen bietet umfassende Identifizierungslösungen, darunter leistungsstarke AFIS- und ABIS-Software sowie die neueste Generation von Fingerabdruck- und Dokumenten-Scannern. Die Technik von DERMALOG kommt weltweit in mehr als 250 Installationen zum Einsatz, beispielsweise im Bankwesen, in der öffentlichen Verwaltung und im Grenzmanagement.

Bildunterschrift:

DERMALOG-Geschäftsführer Günther Mull, Petra Gilb-Julie vom UKE-Fundraising-Team, Prof. Dr. med. Benjamin Ondruschka, Direktor der UKE-Rechtsmedizin, DERMALOG-CFO Michael Schütt und DERMALOG-Personalchef Heiko Vogt bei der Scheckübergabe (v.l.nr.).

