Design by Torsten Müller erhält weitere exklusive Design-Auszeichnungen

Design by Torsten Müller hat bei den SHK Online Awards 2022 sowie dem Grohe Award 2022 erneut Spitzenplätze erzielt und erhält zudem das Prädikat „Badplaner des Jahres“. Bei dem Grohe Award konnte sich der in Europa renommierte Bad-Designer gegen rund 900 teilnehmende Sanitär-Spezialisten aus ganz Deutschland behaupten. Die eingereichten Bad-Designs zum Thema Masterbad und Jugendbad spiegeln in besonderer Weise die authentischen, mit allen Sinnen erlebbare Design-Konzepte von Design by Torsten Müller wider.

Bad-Architektur die jeden Tag neu fasziniert

Mit der Verleihung des Grohe-Awards 2022 „Zeig uns dein Meisterwerk“ endeten die Feierlichkeiten zu den ausgerufenen Meisterleistungen im Bad-Handwerk. Die zahlreich eingereichten Badprojekte sorgten für immenses Interesse bei den Fachpartnern. Design by Torsten Müller wurde von der Expertenjury für sein Jugendbad Bad-/Spa-Konzept im Kellergeschoss eines Neubaus nicht nur als außergewöhnlich, sondern als „perfekt inszeniert“ ausgezeichnet. Das Statement der Jury: Der weitläufig bekannte Baddesigner habe „einen Raum geschaffen, in dem es immer wieder Neues zu entdecken gibt“.

Kellerbad wird zum exklusiven Jugendbad – auf Maß designt und realisiert

Design by Torsten Müller überzeugte mit einem Kellerbad im New York-Style mit einem Projektwert von über 65.000 EUR. Integriert wurde ein auf Maß gefertigter Waschtisch, bei dem die Grohe Allure 2-Loch-Waschbatterie ein elegantes Statement setzt, darüber ist ein Spiegel mit Uhr platziert. Für das audiophile Wohlgefühl sorgt eine integrierte Mediaanlage. Aufgrund der schrägen Schnitte wurde die Skyline wie auch der große Spiegel mit Schablone gefertigt. Ergänzt wird der Service-Komfort zudem mit einem separaten Urinal.

Ausgestattet ist das Bad mit einer Glasdusche in Opti-White, also ohne Grünstich in der Optik. Die Duschtasse wurde exakt auf Maß gefertigt. Für das individuelle Wohlfühlerlebnis sorgt die Kopfbrause mit verschiedenen Regenszenarien. Illuminiert wird das Bad über die Himmelsdecke sowie Up- und Down-Strahler mit einem raffinierten Lichterspiel. Zusätzlich visuell betont wird das frische und emotionale Ambiente durch die Wet-Tapete mit stylischen Skylinern im New Yorker Lifestyle. Die elektrischen Komponenten des Keller- bzw. Jugendbades sind komplett per Smart-Home gesteuert.

SHK Online Awards küren die schönsten Bäder Deutschlands

Die SHK Online Awards werden von der der SHK e.G, einer der führenden Kooperationen des deutschen Fachhandwerks, ausgerichtet. Die teilnehmenden Betriebe bewiesen ihre Innovationskraft mit zukunftsweisenden Projekten im Bereich Badarchitektur. Design by Torsten Müller überzeugte die Jury im Finale des Online-Votings mit einem exklusiven Masterbad in einem neu errichteten Bungalow in Rheinberg am Niederrhein.

Einzigartiges Masterbad mit erlesenem Design-Komfort

Das Masterbad von Design by Torsten Müller befindet sich im oberen Stockwerk des Neubaus und ist klassischerweise direkt vom Elternschafzimmer betretbar. Die Leichtigkeit des mit bodentiefen Fenstern lichtdurchfluteten Raumes betont der Bad-Designer ästhetisch mit einem Farbkonzept aus helle Nuancen mit warmen Untertönen. Die Basis bilden hierbei erlesene Akzente aus wertvollem Holz ergänzt durch echten, edlen Naturstein aus Italien.

Dabei wurde bewusst und gewollt auf bauliche Zonierungselemente verzichtet. Stattdessen trennen in dem großzügig bemessenen Dusch- und Waschbereich gläserne Wände die Bereiche der bodenebenen Dusche und des WCs. Dem Paargedanken folgend wurde eine Manufaktur-Badewanne mit Platz für zwei Personen integriert – mit durchsichtiger Badewannen-Glasscheibe als besonderes Highlight.

Trotz des puristischen Ansatzes wird nicht auf exklusive Details verzichtet. So stammt beispielweise der Boden aus Feinsteinzeug vom spanischen Lieferanten Porcelanosa. Mit seiner Farbe in samtig-mattem Finish greift es gekonnt das warme Off-White der Wände auf. Das Resultat des Interieurs mit exklusiven Badkomponenten ist eine besonders einladende Atmosphäre, die durch die indirekte Illumination mit modernsten, eingelassenen, Raum umrandenden Lichtvouten wie auch einer Erlebnisdusche mit stimmungsvoller und vitalisierender RGB-Beleuchtung zusätzlich in Szene gesetzt wird.

Weitere Informationen unter:

https://www.design-bad.com

https://www.design-bad.com/blog/

https://www.instagram.com/spadesigner/

Über Design by Torsten Müller:

Torsten Müller ist nicht nur renommierter Bad/SPA- und Raum-Designer von z. B. Penthäusern, Key-Note Speaker, Kolumnist, TV-Experte und gefragter Berater internationaler Hersteller und Handwerksbetriebe. Er ist vor allem Trendsetter des wohnräumlichen Innendesigns. Bereits 2006 wurde Torsten Müller vom Magazin SCHÖNER WOHNEN als Top-Designer vorgestellt, inzwischen setzt er europaweit Maßstäbe in der Spa- und Raum-Architektur. Die Welt am Sonntag zählte ihn zu den Top 30 der deutschen Bad-Designer. 2011 nannte ihn die Frankfurter Rundschau den Designer unter den europäischen Top-Adressen der Ritualarchitektur. Ebenso als zukunftsweisend bezeichnete das Magazin Das Bad seine Bad-Designs und Lichtkonzepte. Ebenso wurde Design by Torsten Müller als „Badplaner des Jahres“ 2022 von SHK e.G und mit dem Grohe Award 2022 ausgezeichnet. Torsten Müller ist zudem bekannt als Trendscout auf allen europäischen Lead-Design-Messen von Paris bis Mailand unterwegs. Von ihm designte Produkte wurden für den German Design Award nominiert, ebenso prämiert wurden von ihm entworfene Messestand-Designs.

Kontakt

Design by Torsten Müller

Torsten Müller

Kirchstr. 3

53604 Bad Honnef

+49 (0) 2224 919123

presse@design-bad.com

https://www.design-bad.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.